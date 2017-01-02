تهتم جميع النساء بجمال حواجبهن اذ انه لا شك أن الحواجب جزء أساسي من جمال العينين والوجه، ولكي تحظى عيناك بجمال وجاذبية ساحرة، ينبغي عليك اتباع هذه النصائح لتبدو حواجبك بشكل جميل ومثالي:

٭ مشطي الحاجبين إلى الأعلى باستعمال فرشاة أسنان.

٭ في حالة حدوث تفريط في نتف الشعيرات الزائدة من حاجبيك، املئي الفراغات بواسطة قلم الحاجبين. ثم بقومي برسم خط سميك أولا، وبعد تجاوز قوس الحاجب، ارسمي خطوطا رفيعة وصغيرة نحو الزاوية الخارجية للعين.

٭ إذا كان حاجباك بعيدين جدا عن بعضهما، فيمكنك تصحيح شكلهما عبر ملء المساحات الفارغة بخطوط صغيرة مرسومة بقلم الحاجبين. ثم احرصي على أن تكون الخطوط الصغيرة المرسومة مماثلة لشكل الشعيرات الطبيعية للحاجبين. يمكنك أيضا رش القليل من البودرة فوق الحاجبين لتثبيت الخطوط المرسومة.

٭ إذا كانت حواجبك قصيرة، أي الحاجبين ينتهيان باكرا، فقومي بتمديد شكلهما برسم خطوط صغيرة نحو الزاوية الخارجية للعين. بهذه الطريقة، ستتمكنين من رسم حاجب كامل وترفعين كل مساحة العين.