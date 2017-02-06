يرتبط فصل الشتاء دائما بزيادة مشاكل البشرة، ما بين التشقق والجفاف، وظهور التجاعيد التي لم نكن نلاحظها قبل ذلك، فكيف تحضرين بشرتك لمواجهة الشتاء؟ تابعي النصائح الآتية:

شرب الماء

احرصي على شرب الماء والسوائل خلال فصل الشتاء لترطيب الجلد من الداخل، لأن قلة تناول السوائل تؤثر على نضارة البشرة، ويمكنك أيضا تناول الشاي الأخضر لما له من فوائد صحية عديدة للبشرة.

ترطيب البشرة

احرصي على ترطيب بشرتك في الشتاء، من خلال المداومة على استعمال الأقنعة الطبيعية لترطيب البشرة، على الأقل مرة أو مرتين أسبوعيا.

التقشير

يعتبر تقشير البشرة من الوسائل المفيدة جدا للتخلص من الخلايا الميتة أولا بأول، فاحرصى على تقشير البشرة مرة واحدة فقط كل أسبوع أو أسبوعين، وذلك باستعمال ماسكات التقشير التي تحتوي على مكونات طبيعية.

اختيار مستحضر الترطيب المناسب

إن اختيار مستحضر الترطيب المناسب سيساعد بشرتك على الاحتفاظ برطوبتها الطبيعية، لذا ينصح خبراء التجميل باختيار مستحضر الترطيب الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت (حوالي 80%)، وعدم استعمال الكريم أو اللوشن لأنهما يسببان جفاف الجلد في الشتاء.

استعمال الكريم الواقي من الشمس

يعتقد الكثير من الناس أن استعمال كريمات الوقاية من الشمس يقتصر فقط على فصل الصيف، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، لأن البشرة تتطلب حماية مستمرة ودائمة من أشعة الشمس صيفا وشتاء، وتزيد ضرورة استعمال كريمات الوقاية من أشعة الشمس خصوصا بعد سن الثلاثين للحفاظ على البشرة من علامات الشيخوخة.

الحفاظ على الشفاه من التشقق

من المعروف أن الجلد في منطقة الشفايف هو أرق أجزاء الجلد في الجسم، فاحرصي على حماية الشفاه من الجفاف والتشقق أثناء الشتاء، من خلال استعمال زبدة الكاكاو الطبيعية، وكذلك استعمال أحمر الشفاه المعزز بفيتامين E الذي يعمل على حماية الشفايف من التشقق.

العناية بالعينين

تحتاج العينان إلى مزيد من العناية في فصل الشتاء، نظرا لطبيعة الجلد الرقيق حول العين. لذا احرصي على ترطيب الجلد حــــول العينين يوميا باستعمال الكريم الخاص بذلك، كذلك ينصح الأطباء بارتداء النظــــارات الشمسية أيضا في الشتاء للحفاظ على العين من الأشعة فـــــوق البنفسجيـــة نهارا، وإذا كنـــــت ممـــن يستعملون العدسات اللاصقة الطبية، فاحرصي على استعمال قطرات الدموع بكثرة لغسل العين، مع تقليل التعرض للهواء البارد.

ماكياج الشتاء

يفضل عدم استعمال البودرة الحرة في الشتاء، خصوصا إذا كان الجو شديد البرودة، لأنها تسبب المزيد من جفاف البشرة وتعطي الجلد مظهرا متشققا غير مقبول.

مساج الوجه

يعمل مساج الوجه على تخليص البشرة من الشحوب وتأخير ظهور تجاعيد البشرة وعلامات التقدم في السن، التي تظهر حول العينين والفم، فاحرصي على عمل مساج للوجه يوميا باستعمال قطرتين من الزيت العطري الذي تفضلينه أو بزيت الزيتون الطبيعي، ودلكي بشرتك في حركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق صباحا أو مساء، وستلاحظين الفرق.

الغذاء الصحي المتوازن

احرصي على تناول الأغذية المفيدة للبشرة، مثل الزبادي، والفواكه والخضروات الورقية، والعصائر الطبيعية الطازجة التي تضفي مزيدا من النضارة على بشرتك، وذلك لأن كل تلك الأشياء تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية كما أنها تخلصه من السموم والشوارد الحرة التي تسبب شحوب البشرة.