قد يتسبب استعمال طلاء الأظافر في اصفرار الأظافر مما يجعل يديك غير جذابة وأنيقة، إليك علاجات طبيعية تساعدك في تبييض أظافرك في المنزل، بمساعدة مكونات من مطبخك غير باهظة الثمن.

٭ الليمون الحامض مفيد جدا لتبييض الأظافر وإزالة اللون الأصفر الذي يظهر عليها، اذ يعمل كمبيض طبيعي ويزيل أي آثار تشوه جمال الأظافر، لذا قطعي الحامض واعصري القليل منه في وعاء، وانقعي أظافرك فيه لدقائق.

٭ طريقة أخرى لتبييض الأظافر هي بواسطة فركها بمعجون الأسنان الذي سيظهرها لامعة أيضا.

٭ احصلي على معجون مبيض خاص بك من خلال خلط ملعقة واحدة من عصير الليمون مع ملعقة من الـ baking powder.



ضعي نقطة واحدة من هذه الخلطة في وسط أظافرك ودلكيها على الظفر.

هل ستقومين بتجربة هذه الأفكار للحصول على أظافر بيضاء؟ شاركينا ان كانت لديك اي افكار اخرى.