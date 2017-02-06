قد يكون غائبا عن السيدات اللواتي يستخدمن الماكياج بشكل مستمر وفي كل مكان أن هنالك حالات يشكل فيها الماكياج ومستحضرات التجميل خطورة على صحتهن وبالأخص صحة بشرتهن، لذا ينبغي لهن التعرف على تلك الحالات لتجنبها ومعالجتها إن حدثت، إليك سيدتي 10 حالات يكون فيها الماكياج خطيرا:

٭ حين تضعين الماكياج في السيارة، تخيلي أنك تخططين عينيك بالقلم وأن أحدهم ارتطم بك من الخلف، ماذا يمكن أن يحدث لو دخل القلم في عينك؟! تجنبي وضع الماكياج وأنت في السيارة.

٭ حين تعيرينه لصديقتك أو أختك أو أي أحد، وجب عليك تعقيمه بالكحول ويفضل عدم استعماله من قبل أكثر من شخص.

٭ حين تتركين علب الماكياج مفتوحة، يجب أن تغلقي العلب جيدا.

٭ حين تتعرض علب مكياجك لأشعة الشمس والحرارة لمدة طويلة حال وجودها في السيارة مثلا، فهذا من شأنه أن يقلل نسبة المادة الحافظة فتجنبي ذلك.

٭ حين تكونين مصابة بالتهاب في العيون أو حساسية في الجلد لا تستعملي الماكياج.

٭ حين تضيفين الماء لبعض المساحيق لكي تطيلين من عمر استخدامه، تجنبي ذلك لأنه سيئ.

٭ حين يتغير لون المادة التي في العلبة أو تتغير رائحتها تخلصي منها على الفور.

٭ حين تضعين سبراي الشعر بالقرب من الحرارة، هل تعلمين أنه قابل للاشتعال! تجنبي ذلك.

٭ حين تتنشقين مستحضرات التجميل مثل مثبت الشعر، فهذا سيئ جدا وقد يسبب تلفا في الرئة.

٭ تجنبي صبغ الرموش والحواجب لكي تتفادي الأذى الذي قد يصيب عينيك.

تعد هذه الحالات العشر من أسوأ وأخطر حالات استخدام الماكياج التي تلحق ضررا بالجسم والصحة، لذا يتوجب عليك سيدتي تجنبها وأن تكوني أكثر وعيا عن استخدام الماكياج ومتابعة نظافته ومكان حفظه.