موسم الصيف شارف على الانتهاء، لذلك انتهزي هذه الشمس الرائعة لتتمعي بلون بشرة ذهبي جذاب، فالكثير من النساء يطمحن للحصول على بشرة ذهبية لامعة فيلجأن للرحلات البحرية على الشواطئ المشمسة لكسب اللون المراد لبشرتهن حتى يستمر لأطول فترة ممكنة، لذا ولكي تحصلي على بشرة ذهبية تدوم أكثر وقت ممكن عليك اتباع النصائح التالية:

الترطيب: تعمل الشمس على تجفيف البشرة وتسريع عوامل ظهور التجاعيد وشيخوخة البشرة، لذا يجب الانتباه إلى العناية بالترطيب الفائق طوال فترة العطلة من خلال تناول قدر كاف من السوائل يوميا، والحرص على وضع كريم مرطب ومغذي يحتوي على فيتامين «ج» و«هـ».

٭ التقشير: ينبغي الحرص على برنامج للتقشير اللطيف للبشرة، لإزالة خلايا الجلد الميتة، وذلك للحفاظ على بشرة مضيئة تتمتع بلون ذهبي موحد، ويمكنك استخدام مقشر للبشرة مرة أسبوعيا.

٭ مستحضر للتسمير: للحصول على لون التان المفضل لديك والحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة ينصح باستخدام مستحضر تسمير البشرة (أوتو برونز) ويفضل استخدامه بعد تقشير البشرة.

٭ النظام الغذائي: يساهم النظام الغذائي في الحفاظ على اللون الذهبي الرائع للبشرة، فيجب الحرص على تناول الأغذية الغنية بالبيتاكاروتين كالجزر والطماطم والسبانخ والبقدونس بالإضافة إلى البطيخ والمشمش، وتعتبر التبولة اللبنانية خيارا رائعا أيضا.

٭ المكملات الغذائية: للحصول على بشرة نضرة تتمتع بالحيوية ولون ذهبي متألق يمكن استخدام المكملات الغذائية المناسبة للبشرة، حيث تعمل على تقوية الخلايا وإنتاج المزيد من الكولاجين مما يمنح البشرة المظهر الممتلئ النضر بلون ذهبي راق.

٭ الماكياج: يمكن أن يقوم المكياج بالعديد من المعجزات لتحصلي على مظهر متألق، فيمكنك إخفاء علامات النظارات الشمسية وتوحيد لون البشرة، امسحي بالقليل من البودرة المضغوطة على الخدين والأنف والجبين والذقن، واحصلي على بشرة ذهبية متوحدة اللون.

اتبعي النصائح السابقة وستحصلين على مرادك في امتلاك بشرة بلون ذهبي رائع ولافت للنظر، واسألي خبير التجميل عن أنواع مستحضرات التان والتقشير المناسبة لبشرتك.