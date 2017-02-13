سيدتي اذا كنت ممن يقضمون اظافرهن، فمن الأفضل أن تركبي اظافر صناعية لأن هذا سيعطي فرصة لاظافرك لتنمو بسلام بعيدا عن عاداتك السيئة وسيجعلك تتوقفين عن هذه العادة.



إن الاظافر التي يتم قضمها قد تصبح هشة مع الوقت لذا حاولي وضع طلاء الاظافر باستمرار.



أما اذا كنت لا تملكين الكثير من الوقت وتريدين الخروج بسرعة فلديك حل واحد وهو أن تقومي بتنظيف اظافرك بماء الاوكسجين مستخدمة قطن تنظيف الاذان فهذا سيجعل الاظافر لامعة ونظيفة وشفافة مرري القطنة تحت اظافرك، ثم مرري قلم تخطيط ابيض على اظافرك من الاسفل ستحصلين على لونين وكأنك وضعت مناكير فرنسي في دقيقة.

لكن إن كانت اظافـــرك تتقشـــر وتنقسم وتتقصف فأول شـــيء عليك فعله هو تجنب تعريض يديك للماء والمنظفات المنزلية، ثم عليك باستخدام الفيتامينات مدى الحياة، فهي ليست كماليات وإنما أساسيات لصحتك لكن عليك استشارة الطبيب قبل تناولها.

ان مشكلة تقصف اظافرك تدل على انك تعانين من نقص الفيتامينات وفي هذه الحالة عليك تجنب تطويل اظافرك وقصها دائما بمستوى واحد وقصير، كما يمكنك زيادة قوتها بوضع مقوي الأظافر والمناكير دائما واستعمال الزيوت المقوية للأظافر.