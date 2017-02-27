يعتبر جفاف وتشقق البشرة من المشاكل التي تعاني منها الكثيرات في الشتاء نظرا لتغير درجات الحرارة واستعمال المياه الساخنة في غسل الوجه، وعدم تناول الأغذية الصحية المفيدة للبشرة، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وظهور القشور البيضاء أحيانا.

ومن المعروف أن جفاف وتشقق البشرة من الأمور التي تسرع من ظهور علامات شيخوخة البشرة على الجلد في سن مبكرة، لذا يمكنك الحفاظ على بشرتك من الجفاف والتشقق من خلال توفير الترطيب اللازم للبشرة، خصوصا في فصل الشتاء.

ومن أفضل الماسكات الطبيعية للحفاظ على البشرة في الشتاء:

ماسك الموز والعسل:

المكونات: ملعقتان من الموز المهروس، وملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة: يخلط الموز المهروس والعسل حتى يمتزجا جيدا، ثم يفرد الخليط على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة. يغسل الوجه بالماء الفاتر جيدا، ثم يرطب الوجه بكريم الترطيب المعتاد.

وتتميز هذه الوصفة باحتوائها على العسل الذي يعمل على تفتيح وتنظيف مسام البشرة أيضا، كما أن الموز يعمل على ترطيب البشرة ومقاومة ظهور التجاعيد.

ماسك الحليب وزيت اللوز:

المكونات: ملعقة كبيرة من الحليب البودرة، نصف ملعقة من زيت اللوز المر، ونصف ملعقة من اللوز المطحون.

الطريقة: تخلط جميع المكونات حتى يتم الحصول على خليط متجانس، ثم توضع على بشرة نظيفة، وتدلك البشرة برفق في حركات دائرية لإزالة الخلايا الميتة. يترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الوجه بالماء جيدا، ويرطب بكريم الترطيب، وإذا كانت البشرة دهنية فيفضل إضافة نقطتين من عصير الليمون لتنظيف البشرة من الدهون الزائدة.

وتتميز هذه الوصفة باحتوائها على زيت اللوز المر الذي يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة البقع والخلايا الميتة.

ماسك الأفوكادو:

المكونات: ملعقة كبيرة من مهروس ثمرة الأفوكادو، وملعقة صغيرة من العسل المذاب في ملعقة من الماء.

الطريقة: يخلط العسل والماء والأفوكادو المهروس جيدا، ثم يفرد الخليط على بشرة نظيفة ويترك لمدة ربع ساعة، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر وترطب بكريم الترطيب.

يعمل الأفوكادو على ترطيب البشرة وتغذيتها لاحتوائه على فيتامينات (أ)، و(ب) و(هـ)، كما أن العسل يعمل على تنظيف البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة.

احرصي على تقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وتوفير التغذية السليمة للبشرة من خلال تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة وجمال بشرتك.