تواجه الكثيرات من النساء اللاتي قمن بصبغ شعرهن حديثا من مشكلة جفاف الشعر بسبب ملامسة المواد الكيميائية الموجودة في مادة الصبغة لشعورهن، لذا تبدو الفرحة باللوك أو الستايل الجديد مشوبة بعدم الرضا لما آلت إليه صحة الشعر، لذا دائما ما يبحثن عن خلطات من خلاصة الطبيعة لإعادة الحيوية واللمعان إليه، وفيما يلي نقدم لك سيدتي خلطة لترطيب الشعر المصبوغ بالمواد اللازمة والخطوات الصحيحة:

مكونات أفضل خلطة لترطيب الشعر المصبوغ:

٭ نصف كوب من زيت السمسم

٭ نصف كوب من زيت جوز الهند

٭ نصف كوب من زيت الذرة

٭ نصف كوب من زيت الخروع

٭ إصبع زبدة

هذه خلطة الزيوت المراد خلطها مع بعضها البعض، كما تحتاجين إلى:

٭ صفار بيضتين

٭ ربع كوب من عصير الجرجير

٭ ثلاث ملاعق من المايونيز

خطوات عمل واستخدام أفضل خلطة لترطيب الشعر المصبوغ:

٭ اخلطي كل من صفار البيض وعصير الجرجير مع المايونيز.

٭ أضيفي نصف كوب من خلطة الزيوت السابقة إلى الخليط في الخطوة الأولى.

٭ ضعي الخليط بعدما يتجانس على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين مع تغطيته ثم اشطفيه بالماء والشامبو المخصص للشعر المصبوغ.

٭ كرري وضع الخلطة من مرتين إلى ثلاث أسبوعيا.