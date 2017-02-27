اكتشف عدد من الخبراء في مجال العناية بالبشرة من خلال بحثهم المستمر أكثر الوسائل والأساليب فاعلية لعلاج الأضرار التي تتعرض لها بشرة اليدين وطرق الوقاية منها.

وشدد المتخصصون على دوام تدليك اليدين بكريمات الترطيب عدة مرات خلال اليوم لكون بشرتهما أكثر رقة وضعفا من بشرة الوجه أمام المؤثرات الخارجية مثل الهواء ودرجات الحرارة وأشعة الشمس ومستحضرات التنظيف.

وطالب الباحثون بالحرص على عدم تعريض اليدين إلى المؤثرات الخارجية ومنها درجات الحرارة المتفاوتة، وينصح المتخصصون النساء بالاعتياد على ارتداء القفازات الواقية عند استخدام الماء وتحاشي الانتقال إلى الهواء البارد بعد الاغتسال بالماء الساخن.

وأشار الخبراء إلى استعمال كريمات الترطيب لخلو بشرة اليدين من الغدد الدهنية، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف وللإصابة بالعديد من الأمراض الجلدية ومنها الاكزيما والتشققات وغيرهما.

ويفضل المعنيون في هذا المجال استعمال الخلطات الطبيعية غير المصنعة مثل تغليف اليدين بخلطة الموز مع الزبدة أو نقعهما بخليط الماء الفاتر وزيت الزيتون والليمون، ومن المفيد استعمال زبدة الكاريتيه أو الغليسرين مع قطرات من عصارة الليمون