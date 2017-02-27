للأسف ليست كل النساء محظوظات بامتلاك سيقان جميلة الشكل، ولكن هذا لا يعني أن الحصول على ساقين لامعتين وجذابتين أمر صعب، فهو يحتاج إلى تطبيق خمس خطوات بسيطة نقدمها لك فيما يلي:

٭ مارسي التمارين الرياضية الخاصة بعضلات السيقان باعتدال، مثل رياضة الجري والمشي، لكن يجب أن تحرصي على عدم بناء الكثير من العضلات لأن مظهر العضلات البارزة تجعل ساقيك تبدوان رجوليتين لذا حاولي جعل ساقيك تبدوان مشدودتين فقط.

٭ احصلي على بشرة برونزية «تان»، لأن الحصول على لون برونزي للسيقان يجعلهما تبدوان أجمل، كما أن هذا الأمر يجعل البشرة موحدة اللون.

٭ الحلاقة، ويجب أن تتم الحلاقة بشكل جيد خلال وقت كاف للحصول على بشرة سلسة بحيث تستخدمين ماكينة حلاقة متعددة الشفرات ويمكنك استخدام الماكينة الكهربائية وعند استخدام شفرة الحلاقة عليك استحمي أولا ثم أفركي ساقيك جيدا ثم ادهنيهما ببلسم الحلاقة واحلقي الشعر بحذر.

ورطبيهما على الفور بعد الانتهاء من ذلك، ملاحظة: يفضل الحلاقة مرة واحدة كل بضعة أيام.

٭ الواكس «الشمع»، إزالة الشعر بالواكس هو أفضل طريقة للحصول على ساقين لامعتين وتستمر النتائج لفترة أطول من الحلاقة لأن الواكس ينتزع الشعر من البصيلات، لكن عليك ترطيب ساقيك جيدا مع مساج خفيف بعد إزالة الشعر بالواكس، هذا يجعلهما ناعمتين دائما.

٭ الترطيب، هناك العديد من الطرق لترطيب ساقيك، وجميعها لها فوائد مختلفة وهي كالتالي:

كريم الترطيب: ترطيب ساقيك يوميا مع مساج خفيف بعد الاستحمام والحلاقة بالكريمات التي تحتوي على الخيار والصبار، أو بالفازلين وهو المرطب البترولي الذي لا بد أن تستخدميه لجسمك كله وساقيك بالخصوص ولو مرة في الأسبوع لأنه مرطب كثيف وغني وفعال.

زيت الأطفال: وهو من أحد أفضل أنواع المرطبات لسهولة امتصاصه عن طريق الجلد، ويعمل على ترطيب الجسم ومنحه اللمعان.

ونصيحتي الأخيرة لك هي الحركة الدائمة، فقد أثبتت الأبحاث أن كثرة الحركة تمنحك دائما سيقان جذابة لذا احرصي دائما على ممارسة رياضة المشي والتمارين الأخرى المختلفة والإكثار من استخدام المرطبات.