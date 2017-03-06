يحتوي الجزر على مكونات طبيعية وفيتامينات (مثل carotene) والحديد، ويمتاز بتوافره بسهولة طيلة أيام السنة، وللفائدة أحببنا أن نقدم لكم قناع الجزر لعلاج مشاكل البشرة.

يناسب قناع الجزر جميع أنواع البشرة، فإذا كانت بشرتك تميل الى الجفاف، استعملي القليل من زيت الزيتون أو نصف ثمرة أفوكادو مهروسة لزيادة الترطيب، ولا تنسي تناول بعض الجزر أثناء إعداد وصفة القناع.

طريقة تحضير قناع الجزر:

٭ نقشر الجزر ونطبخه على البخار، أو نغليه حتى يصبح طريا.

٭ نهرس الجزر بالشوكة أو أداة هرس البطاطا.

٭ نضيف ملعقة طعام من العسل ونصف ملعقة من زيت الزيتون.

٭ نخلط العسل وزيت الزيتون. (إذا كانت بشرتك دهنية، يمكنك الاستغناء عن زيت الزيتون).

٭ نضيف بضعة قطرات من عصير الليمون. حسب نوع بشرتك يمكنك اضافة أو تقليل الكمية (عصير الليمون مادة مقلصة طبيعية، لذا إذا كانت بشرتك دهنية، أنت بحاجة إلى المزيد من الليمون)، إذا كانت بشرتك جافة فيمكنك إضافة حوالي 8 قطرات من الليمون وإذا كانت بشرتك دهنية، اضيفي ملعقة كاملة.

٭ نراقب المزيج، يجب ألا يكون المزيج لزجا أو سائلا جدا، إذا كان المزيج سميكا جدا، يمكنك أن تضيفي زيت زيتون أكثر أو ماء، كما يمكنك إضافة العسل لزيادة لزوجة المزيج.

٭ نترك المزيج ليبرد قبل وضعه على بشرتك.

٭ نضع قناع الجزر على بشرة نظيفة حتى رقبتك مع تجنب منطقة الفم والعينين. يترك على البشرة لمدة 10 -15 دقيقة ثم نغسله بالماء الدافئ.

٭ نجفف الوجه بمنشفة رطبة ونستعمل كريما مرطبا على كامل الوجه.