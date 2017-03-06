تتعرض الأسنان للعديد من العوامل التي تؤدي إلى تغيير لونها يوميا مثل شرب الشاي والقهوة، والمياه الغازية التي تترك جميعها بقعا على الأسنان تبهت مظهرها الخارجي.



ويلجأ العديد من الأشخاص إلى اتباع أنواع متعددة من العلاج الكيميائي والضوئي لاستعادة بياض ولمعان الأسنان متناسين الطرق الطبيعية السهلة والمتوافرة في متناول الجميع، والتي تتميز بقلة آثارها الجانبية وتواضع التكاليف المادية مقارنة بغيرها من العلاجات المتنوعة.. لذلك نقدم لك طريقة تبييض الأسنان بالفاكهة الطبيعية التي تمنحك ابتسامة ساحرة تجعلك تتمتعين بجاذبية أكبر.

وإليك شرحا عن الفاكهة التي تجعل أسنانك بيضاء وصحية:

الفراولة:

تحتوي الفراولة على حمض الماليك الذي يعتبر بمنزلة مادة من شأنها أن تضعف وتزيل البقع القليلة على سطح الأسنان.

فالفراولة التي يتم مزجها مع نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز يمكن أن تكون بمثابة مبيض للأسنان، بحيث يوضع هذا المزيج على سطح السن لمدة 5 دقائق للحصول على نتائج مرضية، ومع ذلك لا ينبغي استخدام هذا الأسلوب على المدى الطويل لأن الحمض الموجود في الفراولة يمكن أن يدمر مينا الأسنان مع مرور الوقت.

التفاح:

تعمل عملية مضغ التفاح الصلب على تقشير بلاك الأسنان والذي يمكنه تغيير لون الأسنان من باهتة إلى بيضاء مشرقة، كما أن مضغ التفاح يحفز إفراز اللعاب الذي يمكنه بطبيعة الحال مكافحة البكتيريا في الفم التي تغير لون الأسنان. بالإضافة إلى أن التفاح يحتوي على حامض الماليك الذي يعمل بمثابة مكونات طبيعية لإزالة البقع الموجودة على أسطح الأسنان.

الجزر:

يمكن للجزر أن يعمل كمبيض طبيعي للأسنان مثل التفاح والفراولة والمواد الغذائية التي يمكنها أن تزيل بلاك الأسنان الثابت أثناء عملية المضغ.

الليمون أو عصير الليمون:

يمكن استخدام عصير الليمون لتبييض الأسنان، ويمكن مزج عصير الليمون مع الملح أو صودا الخبز لعمل عجينة تفرك بها الأسنان لعدة دقائق. ولكن عصير الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يمكن أن يسبب تآكل طبقة المينا، لذلك احرصي على شطف فرشاة الأسنان الخاصة بك بشكل صحيح بعد استخدام عصير الليمون على الأسنان.