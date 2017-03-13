تعتبر العناية بالشعر من الأمور التي توليها المرأة اهتماما ووقتا كبيرين، ومن الأخطاء التي ترتكبها استخدام المواد الكيميائية، لذا سنقدم لكم ادناه بعض الخلطات المفيدة والمغذية للشعر:

خلطة لإطالة الشعر

المكونات:

٭ رأس ثوم قشريه بنفسك (لا تستعملي المقشر الجاهز أو المفروم).

٭ مجموعة من الزيوت (زيت أملا، زيت جوز هند، زيت زيتون، زيت لوز، زيت خروع، زيت جرجير).

٭ ملعقة كبيرة أو اثنتان من كل نوع من مجموعة الزيوت السابقة (حسب طول شعرك).

الطريقة:

٭ قومي بخلط مجموعة الزيوت على النار ثم ضعي الثوم على الخليط بعد فرمه ناعما جدا وبمجرد أن يأخذ سخونة الزيت أطفئي النار بسرعة ثم قومي بأخذ الخليط وضعيه على شعرك (بالثوم) ولفي شعرك بعد ذلك بغطاء خاص بالشعــــر أو بكيس، واتركيه على شعرك مدة ثماني ساعات واغسليه جيدا بعد ذلك.

خلطة للشعر التالف من الصبغات والسشوار وغيره

والوصفة هي عبارة عن زبادي مخلوط مع حلبة مطحونة يوضع لمدة ساعتين ويغسل. تستخدم لمدة شهر ونصف الشهر أو حتى يستعيد الشعر عافيته.

خلطة لتغذية الشعر

المكونات:

٭ كوب ماء ساخن.

٭ ثلاث ملاعق من العسل.

الطريقة:

٭ تخلط وتترك حتى تكون دافئة وبعد الاستحمام ضعيه على شعرك ولا تغسليه بالماء اتركيه على شعرك.