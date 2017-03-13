يعتبر تفتيح البشرة أمرا يؤرق الكثير من الفتيات، فالبشرة الداكنة تحتاج إلى عناية من نوع خاص بالإضافة إلى عمليات التقشير بشكل دائم ومستمر، واليوم نستعرض معك أفضل خلطة لتقشير البشرة الداكنة كما قدمتها خبيرة التجميل على موقع حواء، تعرفي على مكوناتها وطريقتها، وجربيها:

أفضل خلطة لتقشير البشرة الداكنة باللوز والعسل

المكونات:

٭ 2 ملعقة كبيرة لوز مطحون

٭ 2 ملعقة صغيرة حليب

٭ نصف ملعقة صغيرة دقيق

٭ نصف ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

٭ أضيفي الحليب إلى اللوز المطحون وقومي بتقلبيها جيدا، ثم اضيفي إليها الدقيق، والعسل وحركي المزيج بأكمله جيدا حتى الحصول على مزيج ذي قوام سميك.

٭ ضعي خليط العسل واللوز على جسمك، وذلك بعد حصولك على حمام دافئ ولكي يكون جسمك رطبا، وذلك لسهولة التخلص من الخلايا الميتة.

٭ افركي جسمك بالخليط جيدا على شكل حركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى، وبالعكس، وذلك لتنشيط الدورة الدموية في المنطقة.

٭ اغسلي جسمك بالماء الدافئ ثم جففيه وقومي بترطيبه بكريم الترطيب المعتاد.

٭ استعملي هذه الخلطة أسبوعيا.

أخيرا يمكنك استعمال هذه الخلطة لتقشير بشرة جسمك ووجهك أيضا بشرط أن تبتعدي عن المنطقة المحيطة بالعينين.