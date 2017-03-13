يعتبر مساج الوجه من أفضل الطرق للتخلص من الإجهاد والتوتر والقلق الذي يظهر على البشرة، كما يلعب دورا فعالا في جمال ونضارة البشرة، كما يعمل مساج الوجه على تنشيط الدورة الدموية وقد يقلل من ظهور تجاعيد الوجه.

تعرفي على الخطوات الأساسية لمساج الوجه لجمال ونضارة بشرتك:

٭ انقعي فوطة في ماء ساخن، ثم أعصريها جيدا، وضعيها على وجهك حتى تبرد اذ انها تعمل على استرخاء الوجه، ونعومته.

٭ ضعي قليلا من كريم ترطيب الوجه على أطراف أصابعك، ثم افركي أصابعك في اتجاهين متعاكسين، لتوزعي الكريم على أصابعك كاملة.

٭ وزعي الكريم وذلك بالضغط بلطف على جانبي وجهك من الجبهة إلى عظمتي الخدين متجهة للأسفل.

٭ دلكي جبهتك متجهة للخارج، بدءا من المنتصف ونحـــو الصدغين. كرري هذه الحركـــة عــــدة مرات حتى تشعــــري باسترخاء عضلاتك.

٭ توقفي، ثم افركي صدغيك بحركة دائرية مع وعكس اتجاه عقارب الساعة. تعتبر هذه الطريقة الأفضل للتخلص من الصداع، والتوتر.

٭ اتجهي للأسفل نحو ذقنك، واقرصيه بلطف. ادمجي القرص مع حركات دائرية بأطراف أصابعك. يمكنك أيضا أن تتحركي للأعلى نحو الصدغين، ثم للأسفل نحو الذقن.

٭ اتجهي للأعلى نحو فروة الرأس، ثم دلكيها بأصابعك بالضغط في حركة دائرية. دلكي أيضا رأسك من الخلف حول العمود الفقري.

الآن بعد شرحنا لك خطوات وفوائد مساج الوجه، ننصحك بأن تداومي على مساج الوجه ولو لمرة واحدة أسبوعيا لبشرة أكثر نضارة فضلا عن أن مساج الوجه له دور فعال في تنشيط الدورة الدموية للجسم ككل.