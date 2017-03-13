لكي تنعمي بأظافر جميلة وقوية لا بد أن توفري لها وسائل الحماية من كل الأمراض المعدية التي قد تصيبها، التي من شأنها أن تؤثر على جمالك ونضارة أظافرك.

وسائل الوقاية من أمراض الأظافر

٭ الملاحظة المنتظمة للقدم والأصابع هي أولى الخطوات لحمايتها ضد الفطريات.

٭ غسل القدم بالماء والصابون وتجفيفها جيدا.

٭ ارتداء الأحذية المفتوحة إذا أمكن.

٭ قص الأظافر بشكل مستقيم حتى لا يمتد الظفر تحت الجلد.

٭ تغيير الأحذية والجوارب أكثر من مرة يوميا.

٭ ارتداء حذاء يناسب مقاسك ومصنوع من مادة بها تهوية.

٭ استخدام الأدوات الخاصة بك لقص الأظافر وذلك منعاً لنقل العدوى.