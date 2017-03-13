تمر الغالبية من الفتيات في مرحلة تتبدل فيها نسب الهرمونات الجسمية مما يؤدي لظهور حب الشباب الذي يكون مصدر إزعاج نظرا لمظهره غير المستحب، وتعتبر الخطوة الأولى في محاربة وعلاج حب الشباب تنظيف البشرة العميق يوميا والبدء باستخدام الأقنعة الطبيعية وتجنب تناول الأطعمة التي تزيد الأمر سوءا، ومن أسهل الأقنعة التي تساعد على التخلص من حب الشباب قناع البيض والليمون وتطبيقه على البشرة مرتين أسبوعيا يعطي نتائج مرضية للغاية وإليك التفاصيل:

مكونات قناع البيض والليمون للتخلص من حب الشباب:

٭ بياض بيضة واحدة.

٭ نصف كأس عصير ليمون.

طريقة عمل قناع البيض والليمون للتخلص من حب الشباب

اخفقي بياض البيضة في وعاء صغير حتى تصبح متماسكة، وأضيفي عصير الليمون إليها مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلي على عجين شبه متماسك، ثم ضعي المزيج على وجهك بعد تنظيفه جيدا واتركيه من 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق بالمنشفة بطريقة التربيت.

التزمي بتطبيق قناع البيض والليمون للتخلص من حب الشباب مرتين أسبوعيا لتتمتعي بالنتائج المرضية.