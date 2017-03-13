يحتوي العنب على العديد من مضادات الأكسدة التي تمنع التجاعيد وتعطي البشرة متسعا من الوقت لتتنفس وتتجدد، وكما يعتبر تناول العنب مفيد جدا للبشرة فإن استخدامه كمكون أساسي في الماسكات خيار ناجح ومفيد أيضا.. نقدم لك سيدتي خطوات عمل قناع العنب لبشرة خالية من التجاعيد:

٭ قطعي حبات العنب إلى قسمين وتخلصي من البذور ثم اسحقيها برفق على بشرة وجهك ورقبتك وركزي على المناطق حول العينين والشفتين بحركات دائرية لمدة 20 دقيقة على الأقل.

٭ أشطفي بشرتك بالماء الفاتر ونشفيها برفق.

٭ حاولي تكرار التجربة كل يوم وستدهشين بنتائجها بعد الأسبوع الأول، لأن تمييز الخطوط الرفيعة على بشرتك سيكون أمرا صعبا كما أنك بذلك تحافظين على نظافة بشرتك وانتعاشها.

ولا تنسي شرب كميات كافية من الماء يوميا أي مالا يقل عن 8 أكواب من الماء في اليوم الواحد، وتناولي السلطات التي تحتوي على الخضروات أو الفواكه بكثرة، واحصلي على فترات نوم كافية لأنك بهذه الخطوات ستحافظين على شباب بشرتك إلى أوقات طويلة دون الحاجة لتدخلات خارجية مثل الماسكات أو حقن البوتوكس أو الكولاجين أو حتى العمليات الجراحية.