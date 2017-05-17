قد يكون تسريح الشعر قبل النوم عادة لا تكترث تجاهها الكثير من النساء أو الفتيات، وقد لا تعرف الكثير منهن فوائد ذلك، فتعرفي على فوائد تسريح الشعر قبل النوم:

أولا: يجدد تسريح الشعر الدورة الدموية، فذلك من دواعي تسارع الدم إلى الجذور وتغذيتها، كما يجعل نمو الشعر أسرع وهذا ما أثبته العلم الحديث.

ثانيا: ومن فوائد تسريح الشعر كما ورد في السنة النبوية أنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.

وهناك الكثير من الأقاويل تسمعينها عن شعرك وهي حقيقية ولكن مع اختلافات نوضحها لك في النقاط التالية:

٭ عليك تسريح شعرك عدة مرات خلال اليوم وذلك خلال تصفيفه فقط لأن التسريح دون ضرورة يجعل الشعيرات الضعيفة تتساقط بسرعة.

٭ إن تنظيف الشعر تماما يكون بغسله عدة مرات، أمر غير صحيح لأن غسل الشعر بالشامبو مرة واحدة ينظفه بدرجة كافية.

٭ شطف الشعر بالماء البارد يجعله أقوى ويمنحه لمعانا، وهذه الطريقة قد تساعدك في الاستيقاظ والشعور بالنشاط وقد تقوي الشعر لكنها لا تمنحه بريقا أو لمعانا.

٭ إن نزع الشعرات الرمادية أو البيضاء بعنف لا يؤدي إلى عودتها أو تزايدها، ولكن نزع الشعر بالشد عادة سيئة وتؤذي جذور الشعر وتؤثر على نموه.

وأخيرا، اهتمي بشعرك وسرحيه قبل النوم متذكرة فوائد ذلك.