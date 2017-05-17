إذا كنت ترغبين في الحصول على شفاه ممتلئة، وتظنين أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالعمليات الجراحية فأنت مخطئة، لأن هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي من شأنها أن تمنحك شفاها رطبة.

وتتعــرض الشفاه لنفـــس العوامــل الخارجية التي تتعرض لها البشرة، حيث تعاني مــن الشحوب وتصبــــح جافة، وخشنــة الملمس، ولترطيبها وتنظيفها من رواسب العوامل الخارجية، سنقدم لك سيدتي وصفة طبيعية لإعادة الجـاذبية والأنوثة لشفاهك:

المكونات:

٭ معلقة من زبدة الشيا الصافية

٭ ملعقتا زيت لوز حلو

٭ ملعقة شمع العسل الأبيض

٭ 8 ـ 10 قطرات زيت نعناع عطري

٭ عبوة فارغة

طريقة التحضير:

٭ أذيبي زبدة الشيا مع زيت اللوز والشمع في قدر موضوعة على صينية بها ماء مغلي وامزجي المكونات جيدا إلى أن تذوب تماما وتتحول إلى سائل.

٭ في حالة عدم ذوبان المكونات بشكل سليم، ضعيها في طبق وسخنيها بالميكروويف لمدة 10 ثوان فقط ثم قلبي حتى يذوب تماما.

٭ ارفعي المزيج من على النار وأضيفي قطرات زيت النعناع ثم اسكبيه في العبوة الفارغة.

٭ اتركيه يبرد ويتماسك لمدة 30 دقيقة ثم غطيه واستخدمي المرطب على شفتيك كل يوم.