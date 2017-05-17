ثمة بعض الأمور الخطيرة التي تقومين بها صباحا بشكل روتيني دون إدراكك لمدى ضررها على بشرتك وأنها قد تعرضك للشيخوخة المبكرة خاصة في فترة الصباح، لذا نقدم لك مجموعة أخطاء صباحية تصيبك بالشيخوخة المبكرة:

غسل الوجه في الصباح بالمنظف اليومي

قد يكون شيئا مفاجئا أن تعلمي أن غسل الوجه صباحا يساعدك على الإصابة بالشيخوخة المبكرة، وذلك لأن الجلد يفرز طوال الليل وأثناء النوم الدهون والزيوت اللازمة لنضارة وشباب الوجه، وعند استعمال المنظف في الصباح تقومين بالتخلص منها بشكل كامل وبذلك تكونين أزلت جميع المواد المفيدة والمرطبة من بشرتك، وسرعتّ معدلات الإصابة بالشيخوخة لإصابة الجلد بالجفاف، لذا يفضل غسل الوجه بالمنظف مساء فقط.

عدم الاهتمام بوضع كريم الصباح على العنق:

يكون الاهتمام عادة بالوجه بشكل كبير في الصباح، خاصة عند وضع كريم النهار المغذي أو كريم واقي الشمس وأيضا الكريم المقاوم للتجاعيد، وذلك تبعا لعاداتك اليومية، ولكن قد لا يأتي التفكير بالعناية أيضا بمنطقة الرقبة التي كثيرا ما نهملها بالرغم من أنها أكثر المناطق المعرضة لظهور التجاعيد سريعا، لذا احرصي على العناية الكاملة بمنطقة الرقبة في الصباح، لتصبح جزءا من عاداتك اليومية.

تمشيط الشعر المبلل في الصباح:

لا تتسرعي مطلقا في هذه الخطوة، دائما في الصباح نبدأ يومنا بأخذ حمام منعش، وبسبب ضيق الوقت في بعض الأحيان نقوم بتمشيط الشعر وهو مبلل، وهنا تأتي الكارثة، فبمجرد تسريح الشعر المبلل نزيد من معدل تقصفه لأنه في أضعف حالاته، لذا قومي بتجفيفه جيدا باستخدام المنشفة أو مجفف الشعر قبل تسريحه.

بعـــد معرفتــك لهذه الأخطاء الصباحية التي تصيبك بالشيخوخة المبكرة تجنبيهــا للحفاظ على صفاء وشباب بشرتك.