يعد جفاف البشرة من أكثر المشاكل التي تؤرق النساء عادة، إلا أن التخلص من الجفاف يبدأ بمعرفة مسبباته، لذا سنقوم بتوضيح أسباب جفاف البشرة وعلاجه. تتفاوت أسباب جفاف البشرة وعلاجه تبعا للظروف البيئية المحيطة وبعض السلوكيات:

٭ سوء التغذية بشكل عام، ونقص فيتامين (أ) بشكل خاص.

٭ كثرة الغسيل بالماء والصابون، أو استخدام أنواع رديئة من الصابون.

٭ عدم تجفيف اليدين والوجه جيدا بعد الغسيل أو الوضوء.

٭ كثرة التعرض لتيارات الهواء وأشعة الشمس.

٭ اتباع رجيم لا يراعي القواعد الغذائية الصحية السليمة.

٭ التعرض لمصادر حرارة لفترات طويلة، كالوقوف أما الغاز أو المدفأة.

٭ عدم الاهتمام بتنظيف البشرة بعد استخدام المكياج.

أما عن سبل علاج جفاف البشرة، فهي تكون على النحو الآتي:

٭ تناول الأطعمة التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة لنضارة البشرة من الخضراوات والفواكه كالجزر، السبانخ، البقدونس والملفوف واللوز والجوز.

٭ استخـــدام الصابون الذي يحتوي على زيــوت طبيعية وأهمهـــا (صابون الغـــار والصابون المغربي والصابون النابلسي).

٭ استخدام مرطبات البشرة الطبيعية مثل: (الجليسرين مع القليل من الليمون) وتلديك البشرة به.

٭ عند استخدام منظف البشرة يفضل استخدام الماء الدافئ، وعند غسل الوجه يستخدم الماء البارد وذلك لتنشيط الأوردة الدقيقة.

٭ الاستحمام بالماء الدافئ عوضا عن الماء الساخن.

٭ تجنب التعرض لأشعة الشمس أو الهواء البارد لفترات طويلة.

٭ تجنب التعرض للحرارة العالية المنبعثة من الغاز أو المدفأة لفترات طويلة.

٭ شـرب ما لا يقـــل عن 8 أكـــواب مـن المـــاء يوميا، حيــث يساعد على ترطيــب البشرة بشكــل جيدة والحفاظ على نضارتها.

هذه هي أهم أسباب جفاف البشرة وعلاجها بالطرق السليمة دون تكبد العناء، ولا بأس بمراجعة طبيب الجلدية بين فترة وأخرى.