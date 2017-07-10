مللت من شكلك في المرآة وترغبين في إطلالة جديدة هذا الصيف؟ جربي هذه النصائح السريعة جدا!

٭ الماسكرا الملونة لعيون أجمل!

إذا كنت تداومين على استخدام الماسكرا التقليدية السوداء، فلم لا تضيفين بعض التغيير إلى مكياج عيونك؟ ضعي الماسكرا السوداء التي تحبينها ثم استخدمي فوقها الماسكرا الملونة، فهي ستعمل على إبراز مكياج العيون بشكل أفضل.

يمكنك استخدام أنواع الماسكرا الملونة، مثل الماسكرا الزرقاء أو الماسكرا الخضراء أو حتى الماسكرا باللون البنفسجي.

٭ أحمر شفاه بلون مختلف!

اتركي جانبا ألوان أحمر الشفاه التقليدية، وجددي إطلالتك في الصيف بألوان أحمر الشفاه المبهجة التي تناسب لون بشرتك.

اختاري أنواع أحمر الشفاه المخملي أو المطفي فهي الأفضل نهارا، أما إذا أردت أن تضفي لمعة على شفتيك فضعي قليلا من ملمع الشفاه الشفاف أو باللون المشمشي.

٭ غيري تسريحة شعرك!

غيري تسريحة الشعر التي اعتدت عليها، وليس من الضروري أن تقصي شعرك إذا كنت تفضلين طوله الحالي، بل يمكنك تغيير إطلالتك في عدة دقائق فقط من خلال عمل تسريحة شعر سهلة وجذابة جدا، مثل تسريحة الأبدو أو تسريحة الشينيون فهي من تسريحات الشعر المناسبة للصيف.