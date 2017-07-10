هل أنت جاهزة للحصول على خصل ملتفة مثالية وجذابة؟ سواء كنت تريدين خصلا متموجة، خصلا ملتفة أو خصلا ملتوية، نقدم لك أسرار خبير تصفيف الشعر جون دي، ولتعرفي كيف تحصلين على خصل ملتفة مثالية إليك الطرق التالية:

أنواع اللفائف

إن المكواة الساخنة والأدوات الكهربائية هي الطريق الأسرع للحصول على خصل ملتفة بسرعة، لكنه ما زالت هناك من يستعملن أربعة أنواع رئيسية من لفائف الشعر، اللفائف المرنة الرقيقة التي تشبه القضيب تشكل خصلا على شكل حلزوني، واللفائف الحرارية، التي تسخن، تحتفظ بشكل الخصلة عندما تبرد، أما لفائف الرغوة الناعمة فتستعمل لعمل خصل ملتفة مرنة وناعمة.

هذه اللفائف هي الأكثر راحة أثناء النوم! وأخيرا لفائف الفيلكرو التي تضيف الحجم واللمعان والالتفاف اللطيف لأطراف الشعر.

ما اللفائف الأفضل لشعرك؟

٭ يجب أن تعتمد اللفافة التي تختارينها على قوام شعرك الطبيعي ونوع تصفيفة الشعر التي ترغبين بها، فإذا كنت تريدين إعطاء الشعر المجعد طبيعيا تموجات أكثر ثباتا، فاختاري لفافة القضيب المرنة.

أما للخصل الملتفة الناعمة، فاختاري اللفائف الساخنة أو المصنوعة من الفوم، وإذا كنت تريدين خصلا مرنة ومطاطية فاستعملي لفائف الفيلكرو، واعلمي بأنه يمكنك استعمال كل أنواع اللفائف على الشعر الجاف، وكما أن لفائف القضيب يمكن أن تستعمل على الشعر الرطب أيضا.. قومي بلف بوصة واحدة من خصل الشعر حول كل لفافة للحصول على لفائف مثالية. وتذكري أنه كلما زاد حجم اللفافة زاد حجم التموجات.

كيف تقسمين شعرك؟

٭ للحصول على شكل مثالي للخصل الملتفة يجب أن تقسمي شعرك بالتساوي من المنتصف ثم إلى نصفين على كل جانب ثم الى أرباع حسب كثافة وطول الشعر، ابدئي دائما من الخلف ومن الأسفل.

التوقيت المثالي

سواء كنت تستعملين لفائف ساخنة وجافة، فأنت بحاجة إلى منح اللفائف وقتا كافيا للحصول على شكل الشعر المطلوب، امنحي اللفائف على الأقل ساعة من الوقت للحصول على شكل مثالي.

مرآة إضافية

إذا كنت تجدين صعوبة في لف الخصل الخلفية فيمكنك الاستعانة بمرآة ثانية لرؤية الخصل وتثبيت اللفائف بشكل صحيح أو يمكنك طلب المعونة من صديقتك.