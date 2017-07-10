تبدأ راحة الجسم من القدمين، والباديكير من الطرق المهمة للعناية بالقدمين وتوفير الراحة لهما خصوصا إذا كنت ممن يكثرن من ارتداء الكعب العالي والأحذية الضيقة التي تضغط على القدمين وتسبب الشعور بعدم الراحة، يمكنك عمل الباديكير في المنزل فهو يمنح شعورا جيدا بالاسترخاء للقدمين وللجسم عموما، جربي معنا طريقة عمل الباديكير المنزلي خطوة بخطوة:

الأدوات اللازمة لعمل الباديكير المنزلي:

٭ مزيل طلاء الأظافر (الأسيتون).

٭ قطع من قطن.

٭ مقلم أو مقص أظافر.

٭ مبرد أظافر ومبرد للقدم.

٭ فرشاة أظافر.

٭ حوض به ماء دافئ وكمية من الملح.

٭ مقشر (سكرب) للقدم.

٭ لوشن للقدم.

٭ طلاء أظافر شفاف.

٭ طلاء أظافر ملون حسب الاختيار.

طريقة عمل الباديكير المنزلي:

1 ـ إزالة طلاء الأظافر القديم بالقطن ومزيل الطلاء (الأسيتون)، وتنظيف الأظافر بالفرشاة المخصصة لها.

2 ـ وضع القدمين في حوض به ماء دافئ مضاف إليه ملح انجليزي لمدة 5 إلى 10 دقائق، لتليين الجلد في باطن القدم.

3 ـ برد الكعبين بالمبرد لتقشير الكالو أو أي مناطق خشنة في بطن القدم.

4 ـ تجفيف القدم برفق، ثم يوضع مقشر (سكرب) القدم لمدة 10 دقائق، ثم تغسل القدم بالماء.

5 ـ تقليم الأظافر بشكل مستقيم باستخدام مقص أو مقلم الأظافر مع تنعيم الحواف بشكل دائري باستخدام مبرد الأظافر.

6 ـ وضع طبقة طلاء أساسية شفافة قبل وضع طلاء الأظافر الملون.

7 ـ وضع طبقة من اللون المفضل لطلاء الأظافر.

8 ـ وضع طبقة أخرى من الطلاء الشفاف بعد جفاف طلاء الأظافر لتجنب تشقق المناكير ولضمان بقائه لفترة طويلة.

9 ـ ترطيب القدمين بلوشن مرطب بعد جفاف طلاء الأظافر لتجنب خشونة القدمين، ويفضل ارتداء جوارب قطنية للحفاظ على رطوبة القدمين.