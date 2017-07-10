تريدين الحصول على بشرة ناعمة وصحية مشرقة؟ تحلمين بتفتيح طبيعي يزيدك جمالا؟ استخدمي خلطة قشور البرتقال والليمون للوجه فهي تعطيك كل ما تحلمين به، ولأن البشرة إجمالا تعتبر حساسة ويجب التعامل معها بحذر، فإننا ننصحك باللجوء للعلاجات والوصفات الطبيعية.

لتحصلي على بشرة متفتحة وصافية بأقل جهد ووقت، إليك خلطة قشور البرتقال والليمون للوجه:

تحتاجين في هذه الخلطة إلى:

٭ قشور 3 حبات من البرتقال.

٭ قشور 3 حبات من الليمون.

٭ ليتر من الماء المغلي جيدا.

طريقة تطبيق خلطة قشور البرتقال والليمون للوجه: اغسلي القشور وقطعيها لأجزاء صغيرة وضعيها في إناء، ثم صبي فوقها الماء المغلي، واتركيها منقوعة لساعتين، ثم صفي المنقوع واملئيه في زجاجة واحفظيها في الثلاجة بعد أن تبرد، ثم ضعي كمية منه على قطعة من القطن ثم تمررينها على بشرتك يوميا قبل النوم ودون فترة محددة إلى أن تلحظي تفتح بشرتك وصفائها.

طبقي خلطة قشور البرتقال والليمون للوجه يوميا.