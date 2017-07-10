تبحث الكثير من النساء عن الجمال المطلق الكامل المتكامل وعادة لا تحصل على هذا الجمال إلا في صالونات التجميل، ولكن نحن لدينا الحل الذي يمكن أن يجعلك بالجمال الذي تطمحين اليه، وتقومي بإظهار مفاتن عينيك دون الذهاب إلى صالون التجميل، سنقدم لك 5 طرق لتجميل العيون وتحديدها لتظهري بجمالك الذي تحلمين به:

٭ نبدأ بوضع الظل الأبيض الخالي من اللمعة، فهو يعطي اشراقة للعين، نضع هذا الظل على الجفنين العلوي والسفلي ولكن نضعه بشكل خط وليس على كامل الجفن.

٭ نحضر قلم التحديد الجاف (أي دون لمعة) نبدأ برسم العين من الجفن العلوي من بدية العين، وإذا كانت العين دائرية نمد الخط إلى خارج العين بحيث تحصل العين على الوسع الذي نريده، وبعدها نضع خطا آخر على الجفن العلوي لكن من داخل العين ونسحبه قليلا من الزاوية حتى يتصل بالخط العلوي.

٭ نقوم بوضع خط بلون غير الأسود داخل العين، الأخضر أو الأزرق مثلا، ليعطي اتساعا للعين، ويكون اللون المختار مناسبا لألوان الثياب التي سنرتديها.

٭ نقوم برسم خط بقلم التحديد على الجفن السفلي فوق الظل الأبيض، ولكن علينا أن نكون حذرين بوضعه بحيث يكون الخط رفيعا جدا، ونسحب الخط إلى أن يصل بالخط العلوي، وإن أحسسنا بأن العين قد أصبحت باهتة نستطيع وضع قليلا من الكحل داخل العين فوق اللون الإضافي الذي ذكرناه على أن يكون الأسود خفيفا.

٭ نقوم بوضع الظل الذي نريده والذي يتناسب مع اللون الذي سوف نختاره لداخل العين، نضعه فوق قلم التحديد ولكن دون الشد على الريشة المستخدمة، وعندما ننتهي من وضع ظلال العين نحضر الريشة التي نستخدمها للخدود ونقوم بتمريرها وبخفة على العين.

وبهذا سوف تحصلين على عينين بريئتين وجذابتين ومثيرتين في الوقت ذاته، ودونما الذهاب إلى صالونات التجميل وإضاعة الوقت عندهم نرجو أن تكون أعجبتكم هذه الخطوات شاركينا برأيك.

ملاحظة: عندما تكون العين واسعة جدا يجب علينا التأكد من ان الخطين قد أغلقا العين، وأننا لم نمد الخطين إلى خارج العين بشكل كبير.