تعتبر اليدان أحد الأجزاء المهمة التي تعكس جمال المرأة وتدل على مدى عنايتها بنفسها، وأفضل ما يجعل اليدين تشعان بريقا مميزا وجمالا لا مثيل له هو تطبيق خطوات العناية الليلة بهما، لذلك نقدم لك وصفة لكريم سهل التحضير والاستعمال للعناية الليلية لليدين، حيث يحتوي على مواد فعالة في ترطيب وتنعيم البشرة. إليك التفاصيل:

المكونات:

٭ ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

٭ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

٭ ملعقة كبيرة زيت سمسم

٭ ملعقة كبيرة زيت لوز

٭ نصف ملعقة كبيرة جلسرين

طريقة التحضير:

٭ يسخن العسل على نار هادئة حتى يصير سائلا، ثم يضاف إليه الجلسرين وباقي الزيوت ويقلب الخليط جيدا.

٭ يحفظ في زجاجة.

٭ استخدمي الكريم الذي صنعته بحيث تقومين بتدليك يديك بهذا المزيج كل مساء، وستلاحظين النتيجة بعد أول استعمال له.