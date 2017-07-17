يلجأ الكثير من السيدات بتركيب الرموش الصناعية للحصول على مظهر جميل للعين، لأنه لا يوجد شيء يعطي العين منظرا جميلا وجذابا مثل الرموش، ولكن الرموش الصناعية لا تعطي العين جمالا مثل الرموش الطبيعية، ولكي تحصلي على رموش طويلة وكثيفة سنقدم لك أفضل الوصفات الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها.

الحليب

يحتوي الحليب على عناصر طبيعية تساعد على تكثيف الشعر بوجه عام، لذلك قومي باستخدام الحليب في تطويل وتكثيف الرموش عن طريق بل الرموش بقطعة من القطن المغموسة في القليل من الحليب مرتين يوميا لتتمكني من الحصول على رموش جذابة في وقت قصير.

اللوز

يمكنك استخدام اللوز بطريقتين، اما أن تأخذي لوزة وتحرقيها من رأسها وتضعيها على شكل كحل في عينيك هذه العملية ستكثف رموشك، أو باستخدام زيت اللوز قومي بدهن القليل من زيت اللوز على رموشك وستحصلين على رموش كثيفة وطويلة.

الشاي الأخضر

ضعي الشاي الأخضر البارد على قطنة نظيفة وافركيه على رموشك بهدوء كي لا يدخل الشاي الأخضر داخل العين.

زيت الخروع

ضعي القليل من زيت الخروع على الرموش مرتين يوميا مع استخدام فرشاة الرموش لتمشيط الرموش والحصول على نتائج رائعة.