٭ تعمد الكثير من النساء لاستعمال مواد التجميل لتبدو أجمل وأبهى، كما انها تبذل الوقت والجهد الكثير بالإضافة الى انفاق المال في سبيل ذلك، فمواد التجميل الجيدة غالية الثمن، ولكنها قد تقترف بعض الأخطاء التي تؤدي سلبا في انطباع الرجل عنها، تعرفي أهم هذه الأخطاء لتتجنبيها.

٭ سماكة كريم الأساس: لن يعجب الرجل ابدا وضعك أطنان كريم الأساس على وجهك لإخفاء الشوائب فيها، لأنه لا يريدك لعبة بلاستيكية ذات بشرة نقية بحتة، كون هذه الخطوة قد تشعره بعدم طبيعيتك وعفويتك، ولن يتفهم حاجتك إلى استعمال الكمية الكبيرة من هذا المستحضر.

٭ حيل اصطناعية تجميلية: لا تظني أنه سيلاحظ رموشك المستعارة، أو أظافرك الاصطناعية، فالرجل بطبعه لا يحب هذه الحيل، وقد لا يلاحظها، لذا استعمليها أكثر عند الحاجة وفي مناسبات خاصة، ولا تعتقدي أن وجودها حاجة لتبقي جميلة في عينيه.

٭ ألوان الماكياج القوية: سواء كان في ظلال العيون أو أحمر الشفاه، فهو لا يحبذ الألوان اللافتة للنظر، حتى ولو كانت في قلب صيحات الموضة الرائجة، وحتى مكياج السموكي الذي تجدينه من أهم الأساليب لتجميل عينيك وتكبيرهما، لن يجده أمرا مستساغا، وسيفضل عليك الماكياج الخفيف.

٭ المبالغة في وضع العطور القوية: يهوى الرجل الرائحة العطرة الخفيفة أكثر من القوية والمزعجة، فهو يحب أن تبقي في عينيه طفلة برائحة منعشة، ويشعر بأن العطر ذا النفحات القوية هو حكر عليه فقط، ولعله يفضل استعمالك الكريمات المعطرة أكثر من العطر نفسه.

٭ حافظي على جمالك بطبيعته، واعلمي أن رجلك أحبك كما أنت لا للمكياج المؤقت ولا الجمال الخداع، حافظي على طبيعتك وكوني له كما أحبك.