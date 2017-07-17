الشعر مثله مثل أي عضو من أعضاء الجسم يحتاج إلى الغذاء المتوازن في عناصره المختلفة ويوجد بعض العناصر الغذائية التي لها أهمية خاصة لصحة ومتانة وجمال الشعر ونقص هذه العناصر يسبب مشاكل عديدة للشعر. لذا ندعوك إلى تجنب أربع أطعمة تسبب الجفاف والخشونة للشعر وتضره، وهي:

السكر

ابتعدي عن تناول السكر والحلويات، فهي تعمل على امتصاص البروتين الضروري لبناء شعر حيوي كما يقلل من مستوى فيتامين «E» الذي يحتاجه بشدة، لكن هذا لا يعني بالطبع أن تقاطعي السكر تماما، بل فقط عليك الحد من تناوله أو استبداله بمصادر السكر الطبيعية كالفاكهة والخضار.

الملح

إضافة الملح للأطعمة يمنحها مذاقا لذيذا، ولكن لابد من الاعتدال في تناوله على الرغم من الطعم الرائع الذي يضيفه للأطعمة المتنوعة، فقد أثبتت الدراسات أن الصوديوم الزائد يتسبب في تساقط الشعر وأذيته، فإذا أردت المحافظة على صحة شعرك وجسمك ابتعدي عن تناول الملح بكثرة.

الدقيق الأبيض

تتجنب العديد من السيدات تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ولكن ليس لأنهن يقلقن على صحة شعرهن وحسب، بل من أجل عدم زيادة الوزن أيضا، أو من أجل آلام المفاصل، لكن ما لا تعرفونه أن الأطعمة النشوية تتسبب في تساقط الشعر وجعله يبدو رقيقا وهشا، فإذا كنت من محبي المكرونة والخبز والكعك وغيرها من النشويات عليك إعادة النظر في استهلاكها بكثرة من أجل أن تمتلكي شعرا جميلا ومتميزا.

المشروبات الغازية

يصعب على الكثيرين التخلي عن الصودا، وخاصة مع وجبة الغذاء، حيث يعتبرونها عنصرا أساسيا في وجبة غذائهم لكن إذا ما توقفنا قليلا لننظر سنرى أن الصودا تحتوى على كمية من السكر المصنع والمحليات الصناعية التي تساهم في جفاف شعرك وهشاشته وتدميره.