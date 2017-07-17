تملك الكثيرات منا البشرة النضرة والفاتحة والخالية من البقع بسهولة، بل على الجميع التقيد بممارسات يومية للعناية بالبشرة وإظهارها بأجمل وجه.

يقدم الخبراء واخصائيو البشرة والجلد بعض من الحيل الجمالية التي تساعد في إخفاء تعب البشرة:

ابتعدي عن الحواجب الرفيعة

قد تكون هذه الحواجب انتشرت قبل فترة من الزمن ولكنها غدت الآن غير مستحبة لأنها تغير في شكل الوجه ولا تظهر الجمال الحقيقي للبشرة أيضا. حاولي استخدام زيت الخروع لتزيدي نمو حواجبك أو أي مستحضر آخر قد يوصي به طبيب الجلد أو تجدينه في الصيدلية وتجنبي التخفيف الكثير من حواجبك حين تنظيفها.

ضعي اللون الزهري الدافئ على شفتيك

حين تختارين قلما أحمر الشفاه، فهذا اللون يضفي نضارة لبشرتك على تعداد لونها ويصرف النظر عن أي بثور موجودة على وجهك.