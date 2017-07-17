يصاب الجسم في الصيف بفرط التعرق نتيجة للحرارة الشديدة التي يتعرض لها، ويعتبر الحفاظ على الرائحة العطرة خلال الصيف أمر ضروري يواجه بعض المصاعب.. ولتتمتعي برائحة زكية وجذابة خلال الموسم.. نقدم لك بعض النصائح للحفاظ على رائحتك عطرة خلال الصيف..

٭ تخلصي من الشعر الزائد بالجسم خاصة تحت الإبطين، وامتنعي عن تناول الأطعمة والمشروبات ذات الرائحة النفاذة، وداومي على الاستحمام اليومي.

٭ اختاري عطرا مناسبا لك ومتلائما مع شخصيتك، ويفضل اختيار العطور خفيفة الرائحة خلال الصيف.

٭ متعي جسمك بأكبر قدر من العطور عن طريق استخدام اللوشن والمرطب من نفس نوع العطر إلى جانب العطر أيضا.

٭ تعتبر مواضع النبض أفضل المناطق في الجسم لوضع العطر بسبب حرارتها العالية، وهذه المناطق هي خلف الأذن وعند ثنية المرفقين والركبتين وعلى معصم اليد، واستخدمي مزيل العرق تحت الإبط.

٭ تجنبي رش العطر على عنقك خلال الصيف، لأن الإفرازات على العنق تكثر بفعل الحرارة.. بإمكانك الاكتفاء بوضع العطر في أماكن النبض.

نفذي هذه النصائح لتتمتعي برائحة عطرة خلال الصيف.