تهتم العروس كثيرا بمظهرها العام لأنها تود الظهور كالأميرة المتوجة في ليلة زفافها، لذا فهي تعمل على العناية ببشرتها وشعرها كما تقوم باتباع الحمية الغذائية للحصول على جسم رشيق وجميل.

إليك بعض النصائح لخبراء التجميل حول عناية العروس ببشرتها وجسمها ككل:

- تناولي الماء بكثرة، لأن الماء يغسل الجسم من أي شوائب.

- تناولي الجزر أو التفاح يوميا، لاحتوائهما على فيتامينات مهمة.

- تجنبي تناول المأكولات الحارة والحد من تناول الأطعمة المقلية والمكسرات خاصة قبل فترة مناسبة من العرس.

- اتبعي نظاما صحيا لتنظيف البشرة وتخليصها من البثور أو الشوائب.

- رطبي بشرتك بشكل يومي مع وضع كريم مغذٍ قبل النوم لتمتصه البشرة وتستفيد منه.

- ضعي كريما مرطبا في النهار ليساعد على حماية البشرة من العوامل البيئية الضارة.

- اتركي حاجبيك من دون تهذيبهما قبل موعد حفل الزفاف بشهر لرسمهما بشكل جيد.

- اهتمي بنظافة أسنانك وتبييضها، لأن سر جمال العروس في ضحكتها.

- إزالة شعر الوجه قبل نحو شهرين من موعد الزفاف، حتى لا تكون البشرة عرضة للاحمرار والتهيج.

وأخيرا، عليك عزيزتي أن تنسقي مع خبير التجميل قبل موعد الزفاف بشهرين لحل جميع مشاكل البشرة لديك.