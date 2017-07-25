مع كل إشراقة صباح جديدة تأمل كل أنثى أن تكون لها إطلالة مميزة، لتحظى بيوم منعش يمدها بالحيوية والجمال، وهذا الأمر منوط باتباع عدد من النصائح الجمالية الخاصة بإطلالتك الصباحية، فهنالك بعض التفاصيل البسيطة والتي بدورها تمنحك الثقة لتبدأي يومك بصباح مثالي ورائع.

السر هنا عبارة عن 6 نصائح جمالية ليوم منعش، طبقيها كل صباح لتتمتعي بيوم حيوي:

1- أخذ حمام صباحي: إن البدء بأخذ حمام صباحي منعش وغير ساخن يعمل على إيقاظ الخلايا العصبية في الجلد وبالتالي تنشيط الدورة الدموية، وبذلك تنعمين بيوم إيجابي وبجسم نشيط مليء بالطاقة طوال اليوم.

2- ترطيب الجسم بعد الاستحمام: من الطبيعي أن تكون مسام الجلد متفتحة بعد الاستحمام صباحا، لذا قومي باستخدام كريم الترطيب للحصول على بشرة ناعمة ورطبة تمنحك الشعور بالراحة والانتعاش طوال الوقت.

3- عمل كمادات للعيون: عند الاستيقاظ من النوم فإن العيون تكون منتفخة نتيجة للسهر والتعب، ولتفادي بقاء هذا المظهر لمدة طويلة بحيث يفسد إطلالتك، الجئي لعمل الكمادات الباردة مثل، كمادات الخيار أو الشاي وذلك بعد وضعها في الثلاجة لتنشيط الدورة الدموية والتخلص من الانتفاخ.

4- تهذيب الحاجبين: كل ما عليك هو إزالة الشعيرات الزائدة والمتطايرة، وننصحك هنا بالقيام بذلك بعد الاستحمام حيث تكون مسامات البشرة متفتحة ورطبة أكثر فيتم إزالتها بدون ألم.

5- استخدام كريم الأساس: هذه خطوة أساسية لتنعمي بصباح رائع، وهي إحدى أهم خطوات وضع المكياج للحصول على بشرة متوحدة اللون دون التكلف، وننصحك بوضع كريم الأساس بعد الاستحمام ووضع الكريم المرطب بـ 10 دقائق، وذلك لضمان وصول الزيوت الطبيعية في الجلد إلى السطح مرة أخرى.

6- رش العطر: النصيحة الجمالية الأخيرة والتي بها ستكتمل إطلالتك ليوم مميز ومنعش هي وضع العطر، لكن يجب الاشارة هنا إلى أن العطر يجب أن يوضع على رسغ اليد أو أماكن الضغط خلف الأذن للحصول على رائحة دائمة.

هي ست نصائح جمالية فقط ليوم حيوي وإطلالة طاغية، اتبعيها الآن واستمتعي بيومك منذ الصباح حتى لحظة النوم.