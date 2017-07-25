طريقة عمل ماسك الجرجير للشعر سهلة ويمكن القيام بها في البيت، ويعتبر ماسك الجرجير من الماسكات المفيدة جدا للشعر، ويساعد ماسك الجرجير في تطويل الشعر وزيادة نعومته وكثافته، ويؤكد خبراء التجميل أن الجرجير يحمل الكثير من الفوائد للشعر ولجماله، واليوم نستعرض معك مكونات وطريقة عمل ماسك الجرجير للشعر، جربيها معنا الآن:

ماسك الجرجير للشعر:

المكونات: حزمة جرجير + قليل من الماء.

طريقة التحضير: اخلطي الجرجير مع قليل من الماء في المفرمة، ثم قومي بتصفيته جيدا وضعيه على فروة رأسك على شكل مساج للشعر، ثم قومي بتغطية شعرك بغطاء مخصص لذلك واتركي ماسك الجرجير على شعرك لمدة 3 ساعات، بعدها اغسلي شعرك جيدا ومع تكرار الماسك ستجدين نعومة وكثافة في شعرك تدريجيا.

لا تنسي أن للجرجير فوائد كبيرة للشعر فهو منبت ومكثف للشعر، بالإضافة إلى أنه يعمل على تطويل الشعر، ويقوم بتغذية البوصيلات ويمنع تساقط الشعر ويعتبر من أفضل الأغذية الطبيعية للشعر والمقوي له.