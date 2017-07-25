لكي تضعي المكياج بطريقة صحيحة بلا أخطاء يجب أن تستخدمي الأدوات الخاصة بكل مستحضر بطريقة صحيحة للحصول على أفضل النتائج في المكياج

نصائح لوضع المكياج بطريقة صحيحة:

٭ نثر بودرة الوجه على الجفنين باستخدام فرشاة رطبة قليلا، مع وضع ظلال العيون لتثبيت مكياج ظلال العينين.

٭ وضع كريم العناية بالعينين في المنطقة الرقيقة المحيطة بالعينين بمقدار حبة البازيلاء وبطريقة التربيت من الخارج إلى الداخل بالإصبع الرابع

٭ استخدام ألوان المكياج الغامقة أو داكنة للتركيز على العينين، فهي تصغر وتقلص من شكل العين، أما الفاتحة فتوسع العينين.

٭ للحصول على شكل مسطح للبشرة تستخدم التأثيرات المطفية المكياج (ككريم الأساس أو أحمر الشفاه ذي اللون المطفي)، بينما التأثيرات اللامعة (ككريم الإضاءة والملمع) تزيد من الحجم مثلا الشفاه فتجعلها ممتلئة.

٭ للحصول على مظهر مكياج طبيعي يفضل اختيار لون واحد بالنسبة للظل أو احمر الشفاه فلا داعي لمزج ألوان المكياج.

٭ الحرص على اختيار نوعية أحمر الشفاه، فأحمر الشفاه الجيد هو الذي يغذي الشفاه ويحميها ويقاوم حرارة الجو وينتشر بسهولة.

٭ مزج العديد من الألوان حسب الذوق من أجل الوصول للتأثيرات المعقدة، فبالنسبة لظل الجفون فيبدأ بوضع اللون الفاتح على الجفن العلوي ثم يتدرج إلى الغامق ثم لون ثالث لمنطقة تحت العين على جذور الرموش لرسم العين.

٭ تكبير حجم الشفاه برسم خط خفيف حول الشفاه باتجاه الخارج ثم باستعمال لون فاتح من الروج والملمع في وسط الشفاه لجعلها ممتلئة نوعا ما

٭ تجنبي قص شعرك بطول قصير أو رفع الشعر للخلف لصاحبات الذقن المزدوج ويفضل لهن اعتماد تسريحة الكاريه المتدرج متوسط الطول.

٭ حاولي أن تهتمي بالبساطة في لمسات المكياج، فكلما كان المكياج بسيطا كان مظهرك أجمل وأكثر جاذبية.