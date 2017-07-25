«لا أحد يذكرني على الاطلاق»
الممثل المصري يوسف شعبان الذي اعلن اعتزاله التمثيل نهائيا لأسباب خاصة لم يكشف عن تفاصيلها، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يوسف كان قد تعرض لوعكات صحية في الأشهر الماضية إلا أن وضعه الصحي ليس السبب الرئيس، حيث قال في حديث صحافي له مع مجلة «لها»، قبل عام إنه لا يتلقى عروض عمل من أجل العودة إلى التمثيل.
«لن نسمح ببث هذه الأغنية»
الوزير الماليزي «صالح سيد كيرواك» معلنا لوكالة اسوشيتد برس حظر إذاعة أغنية «ديسپاسيتو» الشهيرة، نظرا لشكاوى الجمهور الماليزي من احتوائها على كلمات مشينة. الجدير بالذكر ان عدد مرات الاستماع للأغنية يقترب من 5 مليارات مرة.
«إنه هنا ليبقى على ما يبدو»
ملاحظة لبعض المحللين السياسيين الروس، بعدما ذكر رجل روسيا القوي الرئيس بوتين خلال جلسة ودية مع طلاب مركز تعليمي في مدينة سوتشي أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستمر في التمسك بمنصب الرئاسة مرة أخرى أم لا.
«عاثر الحظ أم لا مبالي؟»
تساؤل لأصدقاء الممثل وعارض الأزياء الأميركي جون كورتاجارينا حينما تعرض للهجوم وسرقة هاتفه النقال خلال تجوله في شوارع لندن مؤخرا.
ماذا قال الممثل المصري يوسف شعبان عن اعتزاله؟.. ولماذا منع وزير ماليزي أغنية «ديسپاسيتو»؟.. وما الذي تعرض له الممثل جون كورتاجارينا في لندن؟.. وما أسباب شعور المغني أليكس ريد يشعر بالخزي والاشمئزاز؟