يعتبر الخصر النحيل من علامات جمال المرأة والتي يعد الحصول عليها أمرا ليس صعبا، إلا أنه يحتاج إلى الانتباه لبعض النقاط والنصائح فيما يتعلق بطبيعة الطعام وكميته ووقت وطريقة تناوله بالإضافة للنشاط والحركة.



وللحصول على خصر نحيف إليك هذه النصائح:

٭ تناولي وجبة سريعة غنية بالبروتين بين الساعة 3 و4 بعد الظهر، ثم بعض اللحم أو السمك أو اللوز أو أي طعام غني بالبروتينات ولا تتجاهلي هذه الوجبة لأنها تزيد من عملية حرق الطعام وتحافظ على مستوى سكر الدم مستقرا، وبالتالي فإنها تحافظ على مستوى الأنسولين مستقرا، مما يمنع من تراكم الشحوم حول الخصر والبطن.

٭ الحصول على خصر نحيف يتطلب أيضا الامتناع عن تناول السكر نهائيا، لأن هذا سيمنع ارتفاع الأنسولين، وفي الوقت نفسه يرفع مستوى هرمون الـ «غلوكاغون» الذي يعتبر من أكثر الهرمونات أهمية لتنحيف شحوم البطن والخصر.

٭ يتوجب أيضا الالتزام بكمية طعام معتدلة خاصة تلك التي تحتوي على الشحوم الأحادية غير المشبعة وفي هذا السياق تعتبر «حمية البحر الأبيض المتوسط» غنية بهذا النوع من الشحوم المتواجدة مثلا في زيت الزيتون واللوز والمكسرات والأسماك.

٭ ومن المفيد للحصول على خصر نحيف، تناول الملح البحري لأنه يحتوي على كمية أقل من الصوديوم مقارنة بالملح العادي كما أنه من الأفضل، إن أمكن، استخدام بدائل عن الملح لإعطاء نكهة للطعام.

٭ يعتبر مضغ الطعام جيدا من الأمور الضرورية أيضا، لأن عملية الهضم تبدأ بالفم وإن هضم الطعام الممضوغ بشكل جيد يكون سهلا ولا يحدث نفخة أو انزعاجا.

٭ ومما قد لا تدركيه أنه يجب إجراء الحمية أولا قبل ممارسة تمارين المعدة والبطن، والتي يجب ممارستها لمدة 20 دقيقة باليوم بتواتر ثلاث إلى خمس مرات بالأسبوع، وبعدها تمارين تقوية العضلات لمدة 15 دقيقة يوميا ثلاث مرات أسبوعيا.

٭ الضحك يساعد أيضا على شد عضلات البطن وبالتالي تقويتها، بالإضافة إلى أنه يساعد على استنشاق كمية أكبر من الهواء وبالتالي الأكسجين مما يساعد على حرق الشحوم بشكل أسرع.

وأخيرا، بالإضافة إلى النصائح الغذائية والرياضية، هناك بعض النصائح «التجميلية» التي تساعد المرأة على الحصول على شكل خصر جميل، فيجب عليها الانتباه إلى طريقة ارتداء الملابس ومحاولة تشتيت الانتباه عن البطن والخصر، ويكون ذلك بارتداء الألبسة التي يمكن أن تلفت الانتباه لأماكن أخرى من الجسم مثل الرقبة والساقين.