أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات ومعادن معينة تجعل البشرة أكثر نضارة والشعر والأظافر أكثر قوة ولمعانا، حيث تحفز هذه الأغذية إنتاج الكولاجين الذي يمنح الجمال والبهاء، وإذا كنت ترغبين بمعرفة الأطعمة الصحية التي تزيد من جمالك، فإننا نقدم لك فيما يلي أهم أطعمة الجمال، وإليك التفاصيل:

الفراولة: تساعد الفراولة على حماية تركيبة الكولاجين في الجلد، فالكولاجين هو الذي يحافظ على ثبات شكل جلدنا ومنع تشكل التجاعيد التي تظهر عندما تبدأ مستويات الكولاجين بالتراجع.

الأفوكادو: تحتوي هذه الثمار على حمض الفوليك الذي يساعد في تشكيل الدم، وهو ضروري لتجديد الخلية.

السالمون: يمنح السلمون البشرة نعومة ورقة ويحميها من البقع الحاكة والجافة.

الماء: أفضل مرطب للبشرة.

الفاصولياء: تكتظ الفاصولياء بالألياف، وحمض الفوليك، والبروتين، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وهي رائعة في تثبيت سكر الدم بالإضافة إلى خفض الكوليسترول.

الجزر: غني جدا بالبيتا كاروتين، الذي يعتبر مانع تأكسد قويا.

الخيار: مصدر عظيم من الفيتامينات الضرورية والمعادن الأساسية لزيادة إنتاج الكولاجين.

البروكلي: هو من الخضراوات الغنية جدا بالألياف الطبيعية، وفيتامين ج، وحمض الفوليك.

التوت البري الأحمر: غني فيتامين ج، وفيتامينات ب، وفيتامين إي، والألياف، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، وحمض الستريك.

الخضار الكبريتية: تشمل الملفوف، والقرنبيط، واللفت، والبروكلي، والكرنب الصغير، وهذه الخضراوات تحتوي على مواد تحارب السرطان.

الخضار الورقية الداكنة: وتشمل السبانخ، والخس الداكن الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن الغنية بالبيتا كاروتين، وفيتامين ج، وحمض الفوليك، والحديد، والمغنيسيوم، ومانعات التأكسد.

السمك: غني بالفيتامينات، ويحتوي على الأوميغا 3 المفيدة جدا للجلد، بالإضافة إلى القلب والدماغ.

زيت بذور العنب: تحتوي على السيلينيوم، والخارصين، والنحاس، والحديد، كما أنه معروف بقدرته على تحسين مطاطية الجلد.

العسل: هو بديل غذائي وغني أفضل من السكر الأبيض المكرر، ويعتقد بأن السكر المكرر يساهم في ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة.

الشوفان: غني جدا بالليف القابل للذوبان، والكربوهيدرات المعقدة، وغني بالحديد، والمنغنيز، والفوسفور، والكالسيوم، وفيتامينات ب وإي، والسيليكون، ومن الجدير بالذكر أن السيليكون ضروري جدا للحفاظ على مستويات الكولاجين الصحية.

الرمان: مصدر جيد جدا من مانعات التأكسد التي تساعد على تحييد الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الجلد.

البابايا: عندما توضع على الجلد، فإن الانزيمات تساعد خلايا الجلد الميتة على التحلل سريعا.

أضيفي أطعمة الجمال إلى جميع وجباتك اليومية لتغذي جسدك بأكبر قدر من الأطعمة التي تجعلك أكثر إشراقا وجمالا.