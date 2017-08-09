هل تحلمين بالحصول على أظافر طويلة وقوية؟ الأظافر الطويلة القوية ليست حلما بعيد المنال، فإذا كنت تعانين من تشقق الأظافر وتكسرها جربي معنا النصائح الآتية:

1- التغذية السليمة: احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لنمو وصحة الأظافر، ومن أهمها الكالسيوم، والحديد، والزنك.

2- الترطيب: احرصي على ترطيب يديك وأظافرك بالكريم المرطب خصوصا قبل النوم، وبعد إزالة المناكير حتى لا تبدو الأظافر شاحبة.

3- تقليم الأظافر: احرصي على تقليم أظافرك بطريقة صحيحة لتجنب تعرضها للكسر والتلف.

4- طلاء الأظافر المناسب: استخدمي طلاء الأظافر أو المناكير المناسب من نوعية جيدة للحفاظ على قوة أظافرك لأن كثرة استخدام المناكير الرخيص الذي يحتوي على مكونات قد تضر بصحة وشكل الأظافر على المدى الطويل.

5- مقوي الأظافر: استعملي مقوي الأظافر عندما محاولتك إطالة أظافرك لأنه يساعد على تقوية الأظافر اللينة ومنعها من التكسر بسهولة.

6- مزيل الطلاء: ينصح بعدم استعمال مزيل الطلاء بكثرة لأنه قد يؤدي إلى تلف الأظافر.



كذلك من الأفضل استعمال مزيل طلاء الأظافر الخالي من الأسيتون.

7- لا لقضم الأظافر: قضم الأظافر عادة سيئة ناهيك عن أثر تلك العادة في تشويه شكل الأظافر واليدين عموما.



كما أن قضم الأظافر وسيلة لانتقال البكتيريا والجراثيم للجسم عن طريق الفم، فاحرصي تماما على التوقف عن هذه العادة.

8- زيت الزيتون: يعتبر زيت الزيتون علاجا طبيعيا لمشكلة تشقق وضعف الأظافر، فاحرصي على دهن أظافرك باستخدام زيت الزيتون لأنه يعمل على ترطيب الإهاب (منبت الظفر)، كما يحتوي على الفيتامينات المهمة لصحة ولمعان الأظافر.