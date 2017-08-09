عندما تشاهدين إعلانا في التلفاز عن شامبو للشعر أو مستحضر خاص بجمال الشعر تندهشين من جمال شعر العارضة التي تظهر، وتسألين نفسك عن كيفية الحصول على هذا الشعر.. فبالطبع ليس هذا المنتج المعلن عنه وحده الذي يجعل شعرها بهذا المظهر ولكن هناك عوامل أخرى نكشفها لك اليوم:

٭ يفضل استخدام شامبو ومرطب يحتوي على زيت الزيتون أو الجوجوبا‏ لأنهم الأكثر فائدة للشعر.

٭ إذا كان شعرك مصبوغا فقومي بعمل حمام كريم مرة أسبوعيا لتعيدي له الترطيب المفقود‏ وبعد تجفيف الشعر بالفوطة ضعي كريما ملمعا يحتوي على البانثينول‏.

٭ الكريم الملمع أخف وزنا على الشعر لذا يفضل استخدامه على الشعر الخفيف حتى تحصلي على شعر يبدو أكثر كثافة‏ ولكن لا تسرفي في كميات الملمعات حتى لا يهبط شعرك بسبب وزنها الزائد‏، أما السيروم فيستخدم للشعر الكثيف والهائش والمجعد‏.

٭ عند استخدام مجفف الشعر‏ يجب اتباع الطريقة الصحيحة وهي الاستعانة بفرشاة مستديرة مصنوعة من شعر صلب وطبيعي ولفي عليها جزءا من شعرك‏ وابدئي من الجذور وابعدي المجفف قليلا عن الشعر ووجهيه للأسفل ولا تجعليه عموديا على شعرك‏‏ واجعلي الفرشاة تنزلق لأسفل في اتجاه الأطراف دون أن تلويها، وبعد الانتهاء من تجفيف شعرك تماما‏ اجلبي شعرك كله للأمام وانثري عليه رذاذ الإسبراي الملمع فهذا يضمن ألا يكون هناك الكثير من المستحضر على الجذور أو قريبا منها مما يحافظ على مظهره الكثيف وإذا احتجت لتجديد اللمعة أثناء النهار انثري قليلا من الاسبراي الملمع على راحتي يديك ومرريها على شعرك بخفة.

٭ استخدمي مشط الشعر المصنوع من خامات طبيعية كالعاج أو الخشب ولا ينصح بالبلاستيكية لأنها تولد كهرباء تؤدي إلى تقصف الشعر وبهتان لونه‏.

٭ لإعادة اللمعان والحيوية لشعرك قومي بعمل حمام كريم على الشعر المبلل طوال الليل.

٭ للتقليل من تجعد الشعر وفقده اللمعان بسبب الاحتكاك أثناء النوم نامي على وسادة ساتان او حرير بدلا من القطن.

٭ إذا كنت تريدين عمل فارق بشعرك فاقسميه بالمشط وهو مبلل حتى تجف الجذور في الاتجاه المطلوب ورشي جذوره بقليل من مثبت الشعر‏.

٭ يمكنك زيادة كثافة شعرك ولمعانه وذلك بمزج ملعقة من الخل مع كوب من الماء وتنثرين هذا المزيج على شعرك بعد إضافة الصابون والملطف، ثم أتركيه على شعرك 3- 5 دقائق ثم اشطفيه.

٭ قبل الانتهاء من الحمام عدلي حرارة الدش بحيث يجري الماء البارد على شعرك بضع ثوان، لأن الشطف البارد يحبس القليل من الملطف ويتخلص من الرواسب، مما يظهر شعرك ناعما وكثيفا.

٭ إذا كنت تقومين بفرد شعرك بمكواة الشعر يوميا أو حتى من حين إلى آخر، يستحسن أن تستعملي أولا مستحضرا واقيا لحماية الشعر من الحرارة الساخنة.

٭ حتى يسهل عليك تمليس شعرك بمكواة الشعر في المنزل، قسمي خصلات شعرك أقساما عدة مثلما يفعل مصفف الشعر، ثم باشري فرد الخصلات الخلفية للشعر بدءا من الجذور (ولكن لا تقربيها من فروة الرأس) ثم مرري المكواة على كل الخصلة.

٭ يفضل وضع مرآة خلفك وأنت تملسين شعرك بالمكواة للحصول على أفضل النتائج ولضمان مظهر أملس لشعرك كله.

وبهذا ستحصلين على شعر ناعم وخال من أي مشاكل بداية من جذوره وحتى أطرافه مثل شعر عارضات الإعلانات.