تشكل أشعة الشمس خطورة كبيرة على البشرة بجميع أنواعها لما تتركه من تأثيرات سلبية، حيث تتسبب أشعة الشمس في ظهور النمش على البشرة ويعد استخدام كريم واقي من أشعة الشمس من أسهل الطرق للوقاية من النمش.

وتتمثل أضرار أشعة الشمس على البشرة فيما يلي:

٭ ظهور بقع داكنة أو بنية اللون على البشرة، وهو ما يطلق عليه الكلف.

٭ ظهور التجاعيد على البشرة، والتي تعتبر من أهم أضرار أشعة الشمس على البشرة.

٭ تدمير بروتين الكولاجين (Collagen)، والإيلاستين (Elastin) بالبشرة، وتقوم تلك البروتينات بوظيفة مهمة، وهي تماسك الأنسجة، واستعادتها شكلها الطبيعي بعد الشد والانقباض، مما يحفظ للجلد والشعر المرونة الدائمة.

لذا يفضل استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس لحماية البشرة من تلك الأضرار التي يمكن أن تلحق بها جراء التعرض لأشعة الشمس.

كيف يعمل الكريم الواقي من أشعة الشمس؟

معظم منتجات الوقاية من أشعة الشمس، تعمل بواسطة امتصاص أو انعكاس الأشعة فوق البنفسجية على جلد الإنسان، وتسهم بذلك في منع شيخوخة الجلد المبكرة بجانب حماية الجلد من المشاكل الناتجة عن أضرار أشعة الشمس، ولكن هذا لا يعني أن يقضي الشخص وقتا أكثر من اللازم تحت أشعة الشمس.

الكريم الواقي من أشعة الشمس المناسب لكل نوع من أنواع البشرة:

لابد أن ندرك أن لكل نوع من أنواع البشرة كريما واقيا يناسبها، نستعرضها فيما يلي:

٭ البشرة العادية: يناسبها كريم واقي من أشعة الشمس خال من الزيوت، على أن يرطبها في الوقت نفسه، ويغنيها عن استخدام المرطب، تفاديا لإرهاق البشرة باستعمال أكثر من كريم.

٭ البشرة الدهنية أو المختلطة: تحتاج لمستحضر من النوع الكريمي الخفيف أو السائل.

٭ البشرة الجافة: يجب اختيار واقي من أشعة الشمس قوامه كريمي ثقيل.

٭ البشرة الحساسة: يناسب البشرة الحساسة استعمال كريم واقي من أشعة الشمس غني بمزايا نباتية وفيتامينات وبالأخص فيتامين د(E) لكي تتم حماية البشرة الحساسة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.