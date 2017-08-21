الجوافة من الفاكهة الشتوية التي تتميز بنكهتها اللذيذة ورائحتها النفاذة القوية، وفوائدها الصحية المتعددة تجعلها إحدى الأدوات المهمة في حماية أفراد الأسرة من نزلات برد الشتاء، ولا تقتصر فوائد الجوافة العلاجية على ثمارها فقط، فالأوراق أيضا تحتوي علي مواد لها مكانتها في علاج الجروح والسعال وأوجاع الأسنان، أما جذورها فتستخلص منها مواد قابضة لعلاج إسهال الأطفال المزمن، حيث أفاد باحثون بأن الجوافة تعتبر من أنواع الغذاء المضاد للأكسدة التي تحمي الجسم من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وغيرها.

فوائد الجوافة للمرأة الحامل:

وأشار الباحثون إلى أن الجوافة تحتوي على فيتامين «أ» وهي غنية أيضا بالألياف، لذلك ينصح بها للذين يعانون من الإمساك، وتحتوي على الليكوبين، كما أنها غنية جدا بفيتامين «ج»، والبوتاسيوم، والحديد، لذلك ينصح بتناولها في بداية سن البلوغ وللمرأة الحامل.

الجوافة تقلل من مضاعفات السكري وأمراض الكبد والكلى:

أكدت دراسة مصرية حديثة بالمركز القومي للبحوث أن مستخلص ورق الجوافة له دور فعال في الوقاية من المضاعفات الخطيرة لمرض السكر‏،وفي التخلص من الشقوق الحرة المدمرة لخلايا الكبد والكلى.

ومن خلال الدراسة التي أجرتها د. منال رمضان الأستاذ بقسم كيمياء بالمركز القومي للبحوث فإن مكسبات الطعم والرائحة المستخلصة من ورق وثمار الجوافة تحتوي على العديد من العناصر والمركبات الفعالة‏، والتي تلعب دورا مهما كمضادات الأكسدة، ‏كما تحتوي على نسبة عالية من مركبات البولي فينولات والمعروفة بدورها الفعال كمضادات للأكسدة والتي تعمل على وقاية أعضاء الجسم المختلفة من الآثار السلبية‏،‏ كما تساعد في التخلص من الشقوق الحرة المدمرة لخلايا الجسم والتي تنتج بنسب كبيرة في جسم مريض السكري‏.‏

وأثبتت الدراسات العملية الهستولوجية من خلال البحث، أن ورق الجوافة لها دور وقائي مهم في حماية أنسجة وخلايا الكبد والكلى والبنكرياس من السموم‏.

‏وأوضحت رمضان أن مستخلص ورق الجوافة يحمي كرات الدم الحمراء ويساعد على الحفاظ على مستوى الهيموجلوبين في الدم لدى مرضى السكري في المستوى الطبيعي، ‏ كذلك يحافظ مستخلص ورق الجوافة على الكلى من خلال الحفاظ على مستوى «اليوريا» و«إنزيم الكرياتينين» بالدم، كما يقي من خمول وتليف الكبد.

فوائد الجوافة في علاج للإسهال:

كشفت إحدى الدراسات الحديثة أن الجوافة علاج فعال للإسهال، فهي تحتوي على نسبة قليلة من المواد السكرية، وقليل من المواد الدهنية والبروتينية، وكميات كبيرة من فيتامين «أ» وفيتامين «ج»، بالإضافة إلى احتوائها على الأملاح المعدنية وأهمها: الكالسيوم والحديد والفوسفور.

فوائد الجوافة للحد من خطر الإصابة بالسرطان:

تعتبر الجوافة أغنى الفواكه بفيتامين «ج» فهي تحتوي على أكثر من 4 أضعاف ما يحتويه البرتقال، كما تحتوي أيضا على مادة «الليكوبين» وهـــي مادة مضادة للسرطان، فهناك أبحاث تشير إلى فائدة التفاح والجوافة في خفض الكوليسترول وضغط الدم.