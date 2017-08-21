تغنّى الشعراء بجمال شعر المرأة العربية واصفين إياه بسواد الليل، فما يميز المرأة العربية سواد الشعر وطوله، فكيف تحافظين على هذه الميزة؟ كيف تعتنين بشعرك الأسود وتغسلينه؟ نقدم لك خطوات العناية بالشعر الأسود.

خطوات العناية بالشعر الأسود:

٭ ينصح بعدم غسل هذا النوع من الشعر يوميا بالشامبو، لأنه أكثر جفافا من أنواع الشعر الأخرى، كما أن غسله بالشامبو يجرده من الزيوت الموجودة فيه، لذا اكتفي بغسله مرة كل 3 أو 5 أيام، كما أن تدليك فروة الرأس على أساس منتظم يحفز إنتاج الزيت، ما يقلل جفاف الشعر.

٭ إذا كنت تمارسين أنشطة يومية تسبب التعرق، ينصح بأن تشطفي شعرك بالماء وتستخدمي الشامبو في بعض الأحيان فقط. إذا شعرت بالحاجة إلى استخدام الشامبو، اختاريه بتركيبة لطيفة تحتوي على نسبة حموضة منخفضة.

٭ لا تستخدمي الشامبو 2 في 1 أي شامبو وكونديشنر في نفس المستحضر، بل استخدمي شامبو منفصلا وكونديشنر منفصلا، فالمستحضرات اثنان في واحد لا تناسب الشعر الجاف.

٭ عند غسل الشعر، افركيه في اتجاه واحد فقط لتجنب التشابك.

٭ استحمي بالماء الدافئ، حيث إن الماء الساخن قد يجفف أو يهيج فروة الرأس.

٭ ضعي الزيت على فروة الرأس بعد غسل الشعر بالشامبو. حين يكون شعرك لا يزال رطبا، دلكي الزيت في فروة الرأس ومشطي الشعر حتى الأطراف.

٭ احرصي على استخدام الكونديشنر بعد الشامبو، فهو يرطب الشعر ويمنحه الحماية والبريق ويقلل تطايره ويسهل فك تشابكه. يمكنك استخدام كونديشنر يترك على الشعر دون شطفه، فهو يرطبه ويحميه تماما كما يعمل الكريم المرطب على الوجه.

٭ خففي من استخدام الأجهزة الساخنة على شعرك مثل مجفف الشعر، ولا تفركي شعرك بالمنشفة لتجفيفه، بل ربتي عليه للتخلص من الماء الزائد، ففرك الشعر يسبب تشابكه وتكسره.

٭ استخدمي مشطا عريض الأسنان لتمشيط شعرك، فهو يسهل تمشيط الشعر حين يكون رطبا حيث ينزلق المشط بسهولة أكبر على الشعر، واستخدام الكونديشنر الذي يترك على الشعر دون شطفه يسهل أيضا تمشيط الشعر، إذا كان شعرك مبتلا جدا، انتظري حتى يجف أكثر، فالشعر يكون في أضعف حالاته حين يكون مبتلا.

٭ إذا صادفت تشابكا صعبا، استخدمي أصابعك لتفكيكه ثم واصلي تمشيط الشعر، مشطي شعرك بالمشط للتخلص من التشابك قبل تمشيطه بالفرشاة. استخدام الفرشاة لتفكيك تشابك الشعر يمدد الشعرة وقد يؤدي إلى تكسرها.

٭ ضعي علاجا من الزيت الساخن على شعرك مرة في الشهر لإعادة ترطيب فروة الرأس والشعر، وتجنبي منتجات الشعر التي تحتوي على الكحول والتي تجفف الشعر.