احصلي على الجسد النظيف المعطر بأزكى الروائح المنعشة، بأسهل الطرق وأسرعها، من خلال مجموعة من الأقنعة المعطرة للجسم والبشرة:

القناع الأول:

المقادير:

٭ 4 ملاعق كبيرة من الأرز المصري المطحون

٭ حجر عطري برائحة البرتقال أو العود أو الفانيليا متواجد لدى محال العطارة

الطريقة:

٭ نقوم ببشر الحجر بالمبشرة من الجهة الناعمة، ونخلطه مع الأرز المطحون، بعد ذلك نضعه في علبة بودرة قديمة ونرشه على الجسم كله بعد الاستحمام لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يفرك الجلد، ومع الاستخدام نحصل على بشرة ناعمة ذات رائحة جيدة، وهذا الماسك يستخدم بشكل يومي أو مرتين في الأسبوع.

القناع الثاني:

المقادير:

٭ زيت الفانيليا

٭ زيت الزهر الفرنسي

٭ ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

٭ 60 ملليترا زجاجة من الكحول الأبيض

٭ ربع ملعقة من زيت الورد

الطريقة:

٭ نضيف 3 ملاعق متوسطة من أي زيت عطري نختاره سواء كان الفانيليا أو الزهر الفرنسي إلى زيت اللوز لأنه يرطب الجلد ويخفف من نسبة السبيرتو حتى لا تؤذي الجلد، وبعد ذلك نضيف زيت الورد، ونرج الزجاجة جيدا ونتركها أسبوع أو 10 أيام أو أكتر حتى يمتزج الخليط معا.

القناع الثالث:

المقادير:

٭ ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو

٭ ملعقة متوسطة من زيت البرتقال العطري

٭ ملعقة من زيت الياسمين (اختياري)

٭ ملعقة من زيت اللافندر

٭ ملعقة من زيت المشمش

٭ ملعقة من العطر

الطريقة:

٭ نضع كل الزيوت معا، ونحتفظ بالخليط في زجاجة، ونستخدمها بعد الاستحمام، بتدليك الجسم من أسفل لأعلى في اتجاه القلب، ونتركهم لمدة 3 إلى 4 ساعات، وبعد ذلك يفضل الاستحمام مرة أخرى.

أنت جميلة وبراقة مع هذه الأقنعة اللطيفة، فلا تضيعي فرصة الحفاظ على بشرتك.