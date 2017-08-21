جربت قناع القهوة والكاكاو لنضارة البشرة من قبل؟

وهل تبحثين عن وسيلة طبيعية لنضارة بشرتك؟ إليك بالشرح المفصل قناع القهوة والكاكاو لنضارة البشرة فهو قناع مفيدة لنضارة بشرتك بالإضافة إلى أنه يفيد في نعومة البشرة وحيويتها:

المكونات:

٭ ملعقتان من قهوة

٭ ملعقة من الكاكاو

٭ ملعقة من العسل الأبيض

الطريقة:

٭ امزجي القهوة مع الكاكاو ثم اضيفي العسل الأبيض وضعي المزيج على بشرتك لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي بعدها وجهك بالماء الفاتر وضعي كريم مرطب، مع المداومة على القناع بشكل أسبوعي ستشعرين بالفرق في نضارة وجمال بشرتك.