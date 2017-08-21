مع التقدم بالعمر تفقد البشرة مادة «الكولاجين» الضرورية التي تحافظ على نضارتها ونعومتها، ولعل أكثر المناطق عرضة للتجاعيد هما اليدين بسبب التعرض المباشر للأشعة الفوق بنفسجية من الشمس.

وهنا نقدم لك عددا من الخلطات الطبيعية والوصفات الغنية والتي تكون في متناول أيدي الجميع لعلاج تجاعيد اليدين والحفاظ على نعومتها:

٭ تدليك بزيت جوز الهند يوميا قبل النوم.

٭ تحضير كل من: معجون الكركم مع عصير قصب السكر ودهن اليدين لفترة ومن ثم غسلهما.

٭ وضع مزيج من بياض البيض مع ملعقة عسل لمدة عشر دقائق ثم غسله بالماء الفاتر.

٭ فرك لب الأناناس بالمناطق المترهلة ثم غسلها.

٭ هرس حبة بطاطا مع ربع كوب حليب ووضعها على اليدين ثم غسلهما.

٭ هرس ثمرة من الموز وخلطها مع 3 ملاعق من الحليب، ثم وضعها على اليدين لمدة 15 دقيقة ومن ثم غسلهما بالماء.

٭ مزج ربع كوب من خل التفاح مع عصير ليمونة واحدة وربع كوب من زيت الزيتون، وخلط المقادير مع بعضها جيدا ثم وضعها في زجاجة. ودهن اليدين بالخليط ليلا وتركه حتى يجف.

٭ غلي كمية من الماء مع المرمية أو البابونج، من ثم ترك الخليط حتى يبرد. من بعدها انقعي يديك بالماء لمدة 15 دقيقة، ثم جففي يديك جيدا وضعي عليهما كريما مرطبا.

٭ دهن اليدين بزيت الخروع ليلا من شأنه أن يمنع ويؤخر ظهور التجاعيد.

ننصحك سيدتي باتباع النصائح والخلطات السابقة الذكر، كونها من مواد طبيعية تجدينها دائمة الحضور في منزلك إلى جانب آثارها الإيجابية.