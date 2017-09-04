ماء الورد هو نتاج عصر بتلات الورد، ويستخدم كمنكه للطعام أو لغايات التجميل والتعطير، حيث يعد ماء الورد عند بعض الشعوب عنصرا رئيسيا في حياة المرأة لما له من أسرار لا تنتهي كما هو الحال في إيران، أما شربه فله فوائد كثيرة منها:

٭ يُفتّح لون البشرة ويصفيها عندما نشرب القليل منه على الريق.

٭ يُصغّر المسامات ومفيد لعلاج حب الشباب من خلال إضافة بضع قطرات منه إلى ماء الشرب.

٭ يزيل الانتفاخات والهالات تحت العين، إما عن طريق عمل الكمادات أو بشربه بشكل مستمر.

٭ يُطرّي الجلد ويمنع الحساسية.

٭ يُعطي الجلد لمعانا ملحوظا مع القليل من الحمرة الجميلة.

٭ يُبرّد الجلد ويحافظ على رطوبته.

بعد أن عرفت سيدتي أن الحصول على الجمال أمر سهل وممكن، لا تترددي واشربي ماء الورد باستمرار لتحققي ما تريدين.