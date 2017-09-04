الأظافر أحد أهم الأشياء التي توليها المرأة اهتماما كبيرا، فتمضي وقتا لا بأس به في تقليمها وتشكيلها وطلائها، وفي وسط كل هذا قد تنسى أن تلاحظ أي تغيرات تطرأ عليها والتي قد تعكس بشكل كبير الحالة الصحية العامة لها.

ومن هنا نقدم لك عددا من الأمراض التي قد تخبرك بها حالة ولون أظافرك:

الأظافر الزرقاء

ان تلون أظافرك بالأزرق يعني أن جسمك لا يحصل على الأوكسجين الكافي، وقد يرجع ذلك إلى وجود مشاكل في الرئة أو قصور في القلب.

الأظافر «الهشة» الضعيفة

إذا كانت أظافرك تعاني من الضعف والهشاشة، فهذا يعني أنك تعرضينها كثيرا إلى مواد كيميائية قوية تؤثر عليها بشكل سلبي وتضعفها، وقد تكون هذه المواد ضمن مكونات طلاء الأظافر أو حتى مزيل الطلاء الذي اعتدت على استخدامه.

الخطوط البيضاء

إذا كان لديك خطوط بيضاء على الظفر بأكمله، وخاصة عند إصابة أكثر من ظفر بها، فإن ذلك يشير إلى وجود مشاكل في الكلى، وقد تكون نتيجة لنقص البروتين وسوء التغذية مما يعني الإصابة بمرض الأنيميا.

الخطوط الحمراء الرفيعة

ان الخطوط الحمراء أو بنية اللون التي تلاحظينها على أظافرك تعني وجود بعض المشاكل في القلب.

الأظافر الجوفاء

إذا لاحظت تحول أظافرك إلى الشكل المجوف أي أنها تميل إلى شكل الملعقة، فهذا يعني أنك تعانين من نقص في نسبة الحديد بجسمك، أيضا قد تشير إلى وجود مشكلة في الكبد.

الأظافر الشاحبة

إذا ظهرت على أظافرك علامات الشحوب، فهذا يعني أنك تعانين من فقر في الدم أو قد تكون هذه علامة على إصابتك بمرض السكري أو مشكلة ما في الكبد.

الخطوط السوداء

إذا لاحظت وجود خط عمودي أسود عند أسفل أظافرك، فهو علامة على احتمال الإصابة بسرطان الجلد وغالبا ما يظهر في إصبع الإبهام.

وأخيرا، راقبي لون أظافرك لتستدلي من خلاله على حالتك الصحية وتتفادي الوقوع في المشكلات الصحية.